Стало известно, когда запустят безвизовый туристический обмен с Китаем Решетников анонсировал запуск безвизового туристического обмена с КНР «со дня на день»

Фото: Wiktor Dabkowski/Global Look Press

Безвизовый туристический обмен между Россией и Китаем будет запущен со дня на день, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников. По его словам, которые приводит ТАСС, стороны уже обменялись списками туроператоров, все необходимые процедуры завершены. Отмечается, что Россия также намерена запустить такой обмен с Ираном.

Мы обменялись перечнем туроператоров, все процедуры завершены, и со дня на день мы рассчитываем, что первые группы к нам приедут, дадут дополнительный турпоток, — рассказал Решетников на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Правительство Китая возобновило туристические поездки для организованных групп путешественников 6 февраля. Мера была принята в экспериментальном режиме. Согласно достигнутым между РФ и КНР соглашениям, Минэкономразвития должно получить актуализированный список китайских туристических компаний для пропуска туристов в страну.

Как сообщалось ранее, за последние годы внешний турпоток из России снизился до 22,5 млн человек, что было обусловлено пандемией коронавирусной инфекции и санкциями со стороны стран Запада. Несмотря на ограничения, россияне все еще имеют возможность отправиться на отдых в другую страну без визы. В список таких государств вошли Абхазия, Грузия, Египет, Куба, Мальдивы, а также ОАЭ и Турция.