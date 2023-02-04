Назван топ профессий для подвижных людей Сервис «Авито Работа» составил топ самых востребованных специальностей для активных россиян

Сервис подбора сотрудников «Авито Работа» перечислил самые подходящие вакансии для активных россиян. В топ-5 вошли специалисты по организации мероприятий, фитнес-тренеры, хореографы, риелторы и торговые представители. Подробную информацию о количестве таких вакансий и зарплатах площадка предоставила NEWS.ru.

Людям, которые любят находиться в круговороте событий, подойдет индустрия развлечений. В январе спрос на специалистов в этой сфере вырос на 22% год к году. Сегодня на «Авито Работе» опубликовано почти 3 тыс. вакансий для представителей разных event-специальностей на постоянную или проектную занятость. В event-индустрии более распространена посменная оплата труда, а опытные специалисты могут претендовать на неплохие заработки. Например, до 200 тыс. руб. предлагают организатору концертов, до 110 тыс. руб. — фотографу, до 90 тыс. художнику-декоратору, — сообщили в «Авито Работе».

Также на площадке сегодня есть более 3 тыс. вакансий для тренеров, инструкторов, хореографов. Спрос на специалистов в группе профессий «Фитнес, салоны красоты» в январе вырос на 52% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самая высокая медианная зарплата у тренеров — 60 тыс. руб. Оплата труда, как правило, зависит от количества проведенных занятий и наполняемости групп. Поэтому специалисты с опытом могут зарабатывать и больше. Например, тренер-инструктор в детском бассейне может получать до 120 тыс. рублей, до 100 тыс. руб. предлагают тренеру по боксу, до 70 тыс. руб.— хореографу, объяснили в «Авито».

Еще почти в 2,5 тыс. объявлений указаны риелторы. В январе 2023 года спрос на них вырос на 23%. Медианная зарплата риелтора составляет 90 тыс. руб. (+12% год к году). Обычно она складывается из фиксированного оклада и комиссии, поэтому активные специалисты могут зарабатывать больше. Например, агент по аренде коммерческой недвижимости при полной занятости может получать от 130 тыс. руб.

Тем временем спрос на торговых представителей (демонстрируют магазинам продукцию и предлагают поставки) за январь увеличился на 27%, сейчас для них есть более 4 тыс. вакансий. Медианная зарплата торгового представителя составляет 55 тыс. рублей (+22% год к году). Однако оплата труда, как правило, состоит из фиксированного оклада и процента от заключенных сделок. Поэтому верхний потолок зарплаты зависит только от работника. Например, заработную плату от 90 тыс. руб. предлагают торговому представителю в Красноярском крае.

Растут доходы и у курьеров. Медианная зарплата равна уже 75 тыс. руб. (+25% год к году), но часто доставщики могут претендовать и на шестизначные суммы. Например, пешему курьеру в Москве предлагают заработную плату в 109 тыс. руб. с ежедневными выплатами. До 160 тыс. руб. может зарабатывать курьер по доставке электроники в Санкт-Петербурге.

Ранее онлайн-сервисы по поиску работы и персонала предоставили NEWS.ru данные о самых востребованных специальностях на российском рынке труда. Сегодня это работники из сфер продажи, логистики, строительства и медицины. Работодатели активно ищут продавцов, учителей, врачей, водителей, инженеров и курьеров. Подробнее о росте спроса на них и зарплат читайте в большом материале.