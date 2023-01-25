Названы самые востребованные профессии в России Каких специалистов ищут работодатели и сколько готовы им платить

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

По данным онлайн-площадок по поиску работы и персонала, сегодня на рынке труда наиболее востребованы специалисты в сферах продажи, логистики, строительства и медицины. Работодатели активно ищут продавцов, учителей, врачей, водителей, инженеров и курьеров. Подробнее о том, как вырос спрос на этих и других специалистов и на какую зарплату они могут рассчитывать, в материале NEWS.ru.

Продавцы

По данным HeadHunter, предоставленным NEWS.ru, за последний месяц на онлайн-платформе было размещено около 70 тыс. вакансий продавцов-консультантов и продавцов-кассиров. Предлагаемые зарплаты в среднем по стране составили 30–55 тыс. руб.

По данным сервиса «Авито.Работа», группа профессий «Продажи» сейчас лидирует по спросу на рынке труда. Доля вакансий в этом сегменте на «Авито.Работе» составляет 12% общего объема предложения. Медианная зарплата (сумма, больше и меньше которой получают по 50% работников) в торговле — 34,5 тыс. руб.

В 2023 году спрос на специалистов в сфере торговли не будет снижаться, говорит управляющий директор «Авито.Работы» Артем Кумпель. По его словам, ретейл только развивается, в том числе в онлайн-режиме. Появляются новые отечественные и азиатские бренды, а ротация персонала по-прежнему высока. Вместе со спросом на продавцов можно ожидать и роста зарплат, добавляет Кумпель.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врачи

Число открытых вакансий врача на hh.ru достигло 32 тыс., а средняя зарплата составила 50–85 тыс. руб.

В сервисе «Зарплата.ру» NEWS.ru сообщили: количество предложений для врачей с июля по декабрь 2022 года увеличилось на 16%. Причем ранее, когда коронавирус отступил, наблюдалась обратная ситуация. Однако осенью в ряде регионов выросла заболеваемость ОРВИ, и спрос на медиков вновь начал расти. За те же полгода медианная зарплата по России выросла на 7%, до 53,6 тыс. руб.

Водители

Развитие ретейла, промышленности, сельского хозяйства, строительства и других отраслей стимулировало рост найма в группе профессий «Транспорт, логистика». Доля вакансий в этом сегменте на «Авито.Работе» составила 7%.

Сервисы по поиску работы отмечают высокий спрос в первую очередь на водителей. Так, число вакансий водителя на hh.ru за последний месяц составило 29,6 тыс., а средние зарплаты — 40–85 тыс. руб.

Помимо этого, отмечается повышенный спрос на логистов. Медианная зарплата в целом по сектору (транспорт/логистика), по данным «Авито.Работа», составляет 75 тыс. руб.

Инженеры

Активность на рынке труда наблюдается и в тех отраслях, которые получили господдержку. Это относится к группе профессий «Производство, сырье, с/х», доля которой на «Авито.Работе» занимает 9%. Вырос спрос

на инженеров, технологов, специалистов рабочих профессий, а также аграриев. Медианная зарплата в промышленности и сельском хозяйстве — 42,5 тыс. руб.

На hh.ru размещено 18,2 тыс. вакансий инженеров со средней зарплатой 55–120 тыс. руб.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Учителя

Количество размещенных вакансий для учителей школ, вузов и сузов за полгода выросло на 59%, следует из данных сервиса «Зарплата.ру». Повышенный спрос на педагогов здесь объясняют невысокими заработками при большой загрузке. Чтобы повысить свой доход, специалисту приходится брать более одной ставки и классное руководство.

Также ротация учителей происходит в городах с конкурентоспособными работодателями, готовыми предложить педагогу смежную специализацию и более высокий доход. Медианная зарплата учителя — 32,5 тыс. руб., и за последние полгода она не изменилась.

Курьеры

Спрос на курьеров в России продемонстрировал самую впечатляющую динамику — плюс 65% за полгода. По оценкам «Зарплаты.ру», в июле медианная зарплата доставщиков составляла 45 тыс. руб. Но уже в октябре работодатели стали предлагать заработок на 30% выше.

Основная причина высокого спроса на курьеров — предпраздничный ажиотаж и распродажи в торговых сетях и на маркетплейсах, а также нехватка работников из-за роста простудных заболеваний.

Строители

Российская строительная отрасль активно развивалась в пандемию и не снижает темпы сейчас, в том числе благодаря господдержке.

Среди самых востребованных в этом секторе представители узких профессий (каменщики, сварщики, монтажники, операторы спецтехники), а также разнорабочие, отмечают в «Авито.Работе». Сейчас медианная зарплата в строительстве составляет 50 тыс. руб.

Складские работники

По данным сервиса «Зарплата.ру», количество вакансий упаковщиков выросло на 58%, кладовщиков — на 39%. На рост спроса повлияла частичная мобилизация: на складах преимущественно задействованы мужчины. К тому же существенная часть вакансий упаковщиков подразумевает вахтовый метод работы. Отчасти высокий спрос на складских работников спровоцировали сезонные распродажи на марткеплейсах.

Медианная зарплата упаковщиков за полгода выросла на 12%, до 82 тыс. руб., кладовщиков — на 27%, до 55 тыс. руб.