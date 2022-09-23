Полноценного ослабления рубля на фоне новостей о частичной мобилизации в РФ не произошло. Больше того, по итогам торгов в четверг рублю удалось укрепиться. Курс доллара впервые за два месяца закрылся ниже отметки в 59 руб. и продолжает снижаться в пятницу. Поддержку рублю оказывает продажа валютной выручки экспортерами. Вдобавок частные инвесторы избавляются от «токсичных» долларов и евро, опасаясь заморозки. Эксперты дали свой прогноз, как долго продлится такая ситуация.
Что происходит на бирже
В четверг на новостях о начале частичной мобилизации курс доллара поднимался на 55 коп., до 61,25 руб., однако с началом основной сессии резко пошел вниз. По итогам торгов он опустился до 58,84 руб., потеряв за день 1,85 руб. Курс евро упал на 2,53 руб., до 57,62 руб., и вернулся к значениям конца июля.
Как отмечает «Коммерсант», укрепление рубля происходило при повышенной активности участников рынка. По данным МосБиржи, объем операций с долларом с поставкой «завтра» составил почти 124 млрд руб., это максимальный результат с 12 августа. Объем торгов с евро вырос в полтора раза по сравнению с предыдущим днем, до 71 млрд руб.
По состоянию на 14:55 мск пятницы курс доллара на бирже составлял 56,79 руб. (-2,05 руб. к закрытию четверга), евро — 55,04 руб. (-2,58 руб. ко вчерашнему закрытию).
Что не дает рублю упасть
Экспортеры активно продают иностранную валюту и покупают рубли, повышая тем самым спрос на последние и их курс. Ведь к понедельнику компании должны уплатить в бюджет НДПИ, НДС и акциз на общую сумму более 1,6 трлн руб.
Инвесторы также пытаются продать доллары, опасаясь их заморозки на бирже.
Дедолларизация экспортно-импортных контрактов (перевод экспортных контрактов с долларов на российские рубли), а также высокий спрос на российские энергоресурсы перед отопительным периодом.
Что заставит рубль ослабнуть
Старший преподаватель кафедры банковского дела Университета «Синергия» Андрей Сироткин:
Национальная валюта может упасть до отметки 70–80 руб. за доллар (оптимальный, по мнению властей, курс для продажи российских товаров за доллары и получения больших рублевых прибылей. — NEWS.ru), если с фронта начнут поступать не самые радостные для нас новости. Рубль также будет постепенно слабеть на фоне снижения зависимости Европы от российского газа. Заметное ослабление рубля может произойти ближе к январским праздникам, если не произойдет никаких катаклизмов на фронте.
Специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса «Финмир» Георгий Свирин:
Традиционно в конце месяца спрос на рубли со стороны экспортеров увеличивается, одновременно на биржу поступает существенный объем валютной выручки.
Но уже во вторник и последующие дни курс и доллара, и евро может вновь уйти выше 60 рублей. В перспективе до конца года российская валюта может ослабнуть до 70–75 рублей, но для этого требуется продолжение снижения ключевой ставки Центробанка, увеличение объемов экспорта российских товаров за иностранную валюту, а также проведение одномоментных валютных интервенций (закупок иностранной валюты для ослабления рубля) со стороны ЦБ или Минфина.