Минфин снова начнет закупать юани: ослабит ли это рубль Россия, кажется, готова наращивать резервы, невзирая на санкции

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Минфин с мая может начать ежемесячно закупать по $200 млн в юанях, пополняя свои резервы, пишет Bloomberg. В последние два месяца Россия сокращала продажи юаней из резервов, а теперь, возможно, будет покупать, тем самым повышая курс китайской валюты. Рискует ли это ослабить рубль, расскажет NEWS.ru.

Что известно о планах Минфина

Россия уже в мае возобновит покупку иностранной валюты для своих резервов, пишет Bloomberg. Это станет возможным благодаря росту доходов от нефти, поступающих в бюджет. По оценке агентства, первоначальные ежемесячные объемы закупок могут составить эквивалент $200 млн в юанях. Соответствующее объявление Минфина ожидается позже на этой неделе.

В начале года Минфин наращивал продажи юаней в связи со снижением цены российской нефти, чтобы пополнить дефицитный бюджет. Затем, в течение последних двух месяцев, Россия, напротив, сокращала продажи юаней (в апреле объем продаж был вдвое меньше, чем в феврале).

Зачем Минфину юани

При высоких ценах на нефть доходы от экспорта растут, денег в бюджете становится много и курс рубля укрепляется. При низких доходах все наоборот — бюджет становится дефицитным, а рубль из-за падения веры инвесторов в перспективы России слабеет. Такие колебания плохо прогнозируются, что мешает государству и бизнесу планировать свои расходы и инвестиции. Чтобы устранить этот эффект, было придумано бюджетное правило.

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В рамках нового бюджетного правила Минфин в лице ЦБ продает и покупает иностранную валюту из резервов. В качестве целевого уровня используется не цена на нефть, как раньше, а уровень нефтегазовых доходов. Если нефтегазовые доходы за месяц «в плюсе», то на излишки покупается иностранная валюта, которая откладывается в Фонд национального благосостояния (ФНБ). Если нефтегазовые доходы снижаются, то недостаток восполняют продажами валюты.

Иными словами, при высоких нефтегазовых доходах Минфин покупает валюту, а при низких, наоборот, продает. Раньше в качестве такой валюты выступали доллар и евро. Теперь операции проводятся с китайским юанем.

Что означает покупка юаней

Для рынка важно, что государство начинает снова накапливать резервы вместо того, чтобы их тратить, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. По ее мнению, это способно даже позитивно повлиять на рубль. Переход от продаж к закупкам валюты подчеркнет способность России поддерживать приток нефтедолларов на фоне санкций и потолка цен на нефть, отмечает Bloomberg.

Несмотря на в том числе «беспрецедентный дефицит» (по итогам первого квартала составил 2,4 трлн руб.), бюджет «идет на поправку», отчасти благодаря изменению расчета цены нефти для налогов.

Как покупка юаней повлияет на рубль

По мнению финансового аналитика BitRiver Владислава Антонова, покупки юаня не окажут существенного влияния на курс рубля. Об этом говорит опыт предыдущих покупок/продаж юаней, так как «объемы были небольшими», объясняет он.

«Сейчас только Минфин знает, каким будет объем покупок юаня исходя из нефтегазовых доходов. Думаю, ежемесячные покупки юаня в объеме более $350 млн (пока речь идет лишь о возможных $200 млн в юанях. — NEWS.ru) уже будут оказывать влияние на курсы валют», — рассуждает аналитик.

В ближайшие месяцы сложно ожидать по-настоящему существенных покупок валюты, которые могли бы привести к резкому смещению баланса спроса и предложения по рублю, соглашается начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин.

Если Минфин возобновит покупку юаней, «влияние на курс может быть незначительным, так как операции распределены во времени», говорит эксперт.

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Что будет с курсом дальше

Карпунин напоминает, что страны ОПЕК+ только накануне начали снижать объем добычи нефти. Это может поддержать нефтяные котировки выше $80 за баррель нефти марки Brent. В таких условиях эксперт допускает укрепление рубля и снижение курса доллара, который опустится ниже 80 руб.

Валютный рынок в России остается низколиквидным, говорит Антонов. Если к концу недели доллар не сможет преодолеть отметку в 81,5 руб., то к середине лета курс способен скорректироваться до 77,50 руб. Курс юаня во втором квартале будет находиться в диапазоне 11–12,3 руб., прогнозирует аналитик.

​​По мнению директора по анализу макроэкономики и финансовых рынков УК «Альфа-Капитал» Владимира Брагина, веских причин для устойчивого ослабления рубля нет. Если последняя волна движения курса была вызвана эмоциями (о чем в том числе говорит рост объемов операций с долларом на МосБирже), то следует ожидать обратного движения, то есть укрепления рубля. Может быть, это произойдет уже в мае, полагает эксперт.

Какие еще прогнозы давали по рублю

В марте аналитики «Ингосстрах-Инвестиций» спрогнозировали, что к 2024 году курс доллара поднимется выше 120 руб., после — выше 140 руб. Затем последует временное укрепление российской валюты, но уже в 2025 году доллар может преодолеть отметку в 200 руб. И даже если стоимость нефти марки Brent будет около $100 за баррель, девальвации российской валюты избежать все равно не получится, хоть «она и будет значительно меньше по масштабу», предупредили эксперты.

Эксперты, ранее опрошенные NEWS.ru, в основном согласны, что обесценивание рубля в будущем неминуемо, причем с течением времени девальвация будет ускоряться. Тем не менее это не отменяет кратковременные периоды укрепления российской валюты.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Почему сильный рубль государству не нужен

Эксперты и даже чиновники неоднократно подчеркивали: сильный рубль не нужен бюджету. Еще в декабре первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что «крепкий рубль свою роль уже сыграл» и экономике страны теперь выгоден доллар за 70–80. Ведь чем больше он стоит, тем больше рублевых доходов в бюджет принесет продажа нефти за доллары. Особенно когда нефть из РФ перестают покупать главные клиенты.

Напомним, что с 5 декабря Евросоюз отказался от российской танкерной нефти. В этот же день США, ЕС, Великобритания, Япония, Канада и Австралия ввели для нее потолок цен в $60 за баррель. Мало того что эти государства уже почти не покупают нефть из России. Теперь они не страхуют ее поставки в Азию или на Ближний Восток, если ее цена выше указанного потолка. Кроме того, 5 февраля вступил в силу запрет на импорт в Евросоюз и российских нефтепродуктов по морю.

На момент написания материала курс доллара на МосБирже составлял 79,61 руб., евро — 87,39 руб., юаня — 11,45 руб.