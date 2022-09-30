Курс евро достиг значений 2014 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс евро в ходе валютных торгов опустился ниже 52 рублей, свидетельствуют данные на Московской Бирже. Последний раз на этой отметке европейская валюта была в октябре 2014 года.

Так, европейская валюта на 11:28 мск дешевеет на 2,86 рубля — до 52,75 рубля. Как следует из динамики торгов, доллар стремится к отметке в 56 рублей. В прошлый раз он находился здесь 21 июля.

Ранее финансовый аналитик компании BitRiver Владислав Антонов заявил, что в краткосрочной перспективе курс рубля может продолжить укрепляться. По его словам, в октябре он может вырасти до 53 рублей за доллар и до 50 за евро, однако существуют предпосылки того, что к концу года доллар вновь вырастет до докризисных значений в 70 рублей за одну американскую единицу.

Накануне Банк России продлил ограничения для россиян-физлиц по выводу денежных средств за рубеж. Действующие ограничения продолжат сохраняться до 31 марта 2023 года. Граждане России и дружественных стран по-прежнему смогут переводить деньги за границу, но в ограниченном количестве.