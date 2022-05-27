Курс доллара поднялся выше 66 рублей

Фото Артём Соболев/NEWS.ru

Курс доллара 27 мая превысил 66 рублей, евро поднимался выше 70 рублей, следует из данных на сайте Московской Биржи. По сравнению с прошлым днем доллар вырос почти на два рубля, евро — на три.

В начале торгов 27 мая доллар расчётами «завтра» в 10:20 мск стоил 66,63 рубля. Евро же во время открытия биржи доходил до 70,72.

26 мая Центробанк России на внеочередном заседании Совета директоров принял решение опустить ключевую ставку сразу на три пункта, до 11%. Следующее заседание состоится 10 июня этого года. Регулятор не исключает дальнейшего снижения ставки.

По мнению экономиста Константина Селянина, ослабление рубля в ближайшее время неминуемо и будет сопровождать дальнейший спад ограничений Центробанка. Он отметил, что введённые после начала спецоперации РФ на Украине меры регулятора постепенно утрачивают свою значимость.