1,5% на всё: где дают самый крупный кешбэк по картам В каких российских банках выгодно держать карту для наибольшего возврата за покупки

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Остались ли на рынке выгодные предложения по возврату средств за покупки по банковским карты или банки начнут чрезмерно экономить на клиентском сервисе после снижения ставок по эквайрингу — читайте в материале News.ru

В каких банках дают максимум

Центробанк России в рамках поддержки бизнеса временно запретил брать комиссии выше 1% при оплате картой. Ранее процент эквайринга определялся только тарифной политикой банка. Ограничение действует с 18 апреля по 31 августа 2022 года. Банки отреагировали немедленно — снижением поощрения клиентов за покупки в виде кешбэка, ведь именно с суммы эквайринговой комиссии банк начисляет кешбэк. Но часть банков сохранили прежние условия по кешбэку, чтобы не столкнуться с оттоком лояльных клиентов.

Мобильное приложение — СберБанк Сергей Булкин/NEWS.ru

«Райффайзен банк» — один из тех банков, кто сейчас дает максимальный процент возврата на все покупки по картам — 1,5%, но кешбэк не распространяется на операции по оплате коммунальных услуг.

По картам «Газпромбанка» также можно получить 1,5% кешбэка и до 35% на отдельные покупки. Так, например, по зарплатному продукту клиент вправе выбрать: либо до 10% в определенных категориях и 1% — на остальные траты. Либо 4% в виде миль, либо плюс до 6,5% к накопительному счету на ряде тарифов, либо простой кешбэк 1,5% на всё. Однако для этого следует активировать опцию «Кешбэк от партнеров» в приложении, автоматического начисления не будет. Списка партнеров на сайте банка нет, но сказано, что этот перечень постоянно обновляется.

У «Тинькофф банка» кешбэк до 30% от сумм покупок на отдельные категории деньгами при соблюдении условий согласно тарифу и до 15% по накопительному счету на остаток. На все покупки предоставляется только 1% кешбэка, но не автоматически, а при настройке в приложении.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Еще один выгодный продукт по кешбэку — от Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР). Так, по карте My Life можно получить 5%-ный кешбэк на оплату услуг ЖКХ (многие банки исключают эти платежи из категорий, на которые начисляют кешбэк). За покупки в интернете начислят до 5% кешбэка, 1% — за все остальные покупки. Тем не менее, нужно соблюсти ряд условий, чтобы «включить» кешбэк: потратить по карте более 5 тысяч рублей в течение месяца, иначе начислений не будет. Ограничена и верхняя планка кешбэка: максимум 500 рублей — за оплату услуг ЖКХ, 1000 рублей — за покупки онлайн и до 5000 рублей — за прочие траты. Обслуживание карты бесплатно.

Карта «Халва» от «Совкомбанка» дает повышенный кешбэк в 10% от суммы покупок при подписке на продукт «Халва-Десятка», но для этого следует потратить свыше 50 тысяч рублей в магазинах-партнерах за отчетный период. Ранее действовало правило, по которому при оплате с телефона с помощью Google, Apple или Samsung Pay начислялся дополнительный кешбэк, но сейчас это невозможно из-за санкций. За покупку не у партнера вернут 1% — в этом условия пока не менялись.

Современным выглядит предложение от «Ак Барс Банка». По карте Aurum кешбэк приходит на карту в виде золота: 1,25% за каждую покупку, если траты свыше 20 тысяч рублей по карте, и 1% — если меньше. При этом начисляется процент на остаток до 10% годовых также в виде золота. Обслуживание карты — 79 рублей в месяц или бесплатно, если выполнить одно из условий, например хранить неснижаемый остаток в 30 тысяч рублей. Клиент может получить свой золотой слиток в Казани или Москве. Из ощутимых минусов — 1-10% комиссии за получение средств со счетов юрлиц, если это не заработная плата. То есть, например, для самозанятых, которые работают по договору с организациями, польза от кешбэка нивелируется за счет таких комиссий. А по карте Ак Барс Evolution можно получить до 45,5% кешбэка за счет выбора бонусной программы — например, 15 рублей с каждых 100 потраченных рублей и «приветственные» баллы разово за первую покупку по карте (программа лояльности «Сливки»).

Виноватых нет

Кредитной организации запрещается совершать в одностороннем порядке определенные действия (ст. 29 ФЗ «О банках и банковской деятельности»), утверждает старший партнер юридической фирмы Intellect, руководитель группы практик, магистр частного права Роман Речкин. Так, банк по кредитному договору с клиентом-физлицом не вправе сократить срок действия кредитного договора, а также увеличить размер процентов или изменить порядок их определения, увеличить или установить комиссионное вознаграждение по операциям, за исключением случаев, прямо предусмотренных законом. При этом остальные отношения банка с клиентом регулируются договором. А частью договора является программа лояльности: условия о кешбэке и бонусах.

Обычно банк, говорит эксперт, прямо прописывает в договоре право изменять программу лояльности любым образом по своему смотрению. А клиент, подписывая кредитный договор, в том числе, электронно, присоединяясь к правилам банка на сайте, принимает эти условия. В такой ситуации одностороннее изменение банком условий программы лояльности по общему правилу правомерно.

Юрист приводит пример аналогичной ситуации, которая произошла с компанией «Аэрофлот»: перевозчик лишал клиентов бонусных миль или исключал из программы лояльности за негативные высказывания в адрес авиакомпании. Закон по общему правилу запрещает перевозчику изменять условия договора перевозки пассажира. Но участие в программе лояльности выходит за рамки конкретной перевозки, поэтому авиакомпания вправе принимать соответствующие меры, если это предусмотрено правилами программы лояльности, принятыми пассажиром при присоединении к этой программе, — комментирует он.

Незаметные изменения

Вероятно, в ближайшее время все участники рынка снизят размеры кешбэка, но вряд ли это как-то серьезно повлияет на рынок, полагает директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик. Большинство держателей карт этого просто не заметят: суммы, которые выплачиваются сейчас в форме кешбэка всем, кроме пользователей премиальных продуктов, редко превышают 1000 рублей в месяц, а чаще ниже, говорит эксперт.

При этом, по словам аналитика, самые крупные кешбэки приносили, соответственно, крупные покупки. А в ближайшее время россияне будут тратить меньше. Речь идет о таких покупках, как бытовая техника, туристические поездки и авиабилеты, автомобили и предметы роскоши, ставшие ограниченно-доступными из-за санкций.

Заместитель директора Банковского института развития Юлия Макаренко полагает, что ряд банков поменял условия программ лояльности и ставит на развитие сегмента для узких групп пользователей. Так, на покупки с карты «Тинькофф Джуниор» для детей с 6 до 13 лет действует кешбэк 1% на все покупки, 2% — за оплату в интернет-магазинах и до 30% — на спецпредложения. Карта ALL Airlines позволяет вернуть до 10% за траты на путешествия и до 1,5% за регулярные покупки. За оплату на заправках картой Tinkoff Drive на карту вернется до 10% расходов на АЗС и 5% — на услуги в автоцентрах. Геймеры могут оформить именную карту с никнеймом и получать 1% за все покупки и повышенный процент — за траты на развлечения, хобби и электронику. А конкретно для любителей World of Tanks — премиум-аккаунт и кешбэк в виде игрового золота. Таких продуктов — несколько десятков, — заявляет она.

В этом таится опасность для банка. Во-первых, слишком узкая сегментация. Во-вторых, ухудшать условия лояльности для держателей специфических карт уже нельзя: клиенты идут за конкретными привилегиями. В-третьих, чрезмерная сегментация целевой аудитории отсекает часть потенциальных пользователей: многие просто не долистают на сайте с несколькими десятками дебетовых карт до той, что подходит именно им.