Какой будет мировая рецессия и как ее пережить Эксперты дали советы обычным людям, частным инвесторам и малому бизнесу

Фото: Frank Hoermann / SVEN SIMON/Global Look Press

Риск рецессии в Евросоюзе достиг самого высокого уровня за последние годы, сообщает Bloomberg. Многие экономисты допускают ее в 2023 году, а в каких-то странах и раньше. Американская экономика тоже в шаге от рецессии, непростые времена ждут и Россию. NEWS.ru рассказывает, что такое рецессия, какой она будет на Западе и в России и как ее пережить.

Как распознать рецессию

Простыми словами рецессия (от лат. recessus — «отступление») — это спад в производстве. И хотя трактовок термина много, в основном под ней понимают сокращение валового внутреннего продукта (ВВП) в течение полугода и более. Далее перечислим ее симптомы.

Сокращение розничных продаж. Когда люди покупают меньше, производить тоже нужно меньше, и заводы перестают зарабатывать деньги, модернизировать оборудование, платить зарплаты и налоги.

Когда люди покупают меньше, производить тоже нужно меньше, и заводы перестают зарабатывать деньги, модернизировать оборудование, платить зарплаты и налоги. Рост безработицы. Чем она больше, тем меньше у людей возможности что-то купить.

Чем она больше, тем меньше у людей возможности что-то купить. Падение реальных доходов населения. Тот же эффект.

Тот же эффект. Резкие повышения/понижения ключевой и кредитных ставок. При инфляции центробанки разных стран повышают ставки, чтобы сделать кредиты, а соответственно, и сами деньги дороже. Затем они понижают ставки, чтобы люди и бизнес брали больше доступных денег и тратили их на покупки, стимулируя экономику страны.

Свежие прогнозы

По оценкам экспертов, опрошенных Bloomberg, риск наступления рецессии в Европе вырос с 45% до 60%. Это самый высокий уровень с ноября 2020 года. Причина — и без того сильную инфляцию может ускорить нехватка энергоресурсов. Как ожидается, первой пострадает Германия, наиболее зависимая от российского газа. Ее экономика может перейти к стагнации уже в этом квартале. При этом инфляция в еврозоне составит почти 8% в 2022 году, что вчетверо больше цели Европейского центрального банка.

Тем временем немецкое издание WirtschaftsWoche пишет о неизбежной рецессии в США. Издание приводит данные Чикагского университета, опросившего 50 американских экономистов. 70% из них считают, что американская экономика официально войдет в рецессию в первом или втором квартале 2023 года. Но формально рецессия там уже наступила. В первом квартале текущего года ВВП США снизился на 1,6%, во втором — на 0,9%. Однако из-за различных толкований рецессии американский Минфин ее наступление отрицает. Чиновники говорят, что нужно ориентироваться и на другие показатели: например, низкий уровень безработицы.

В другой части мира тоже не все гладко. В Китае квартальный рост экономики составил всего 0,4% из-за новых антикоронавирусных мер в стране. И это худшая динамика ВВП Китая с первого квартала 2020 года.

Фото: Frank Hoermann / SVEN SIMON/Global Look Press

Какой будет рецессия в мире и когда она наступит

Преподаватель школы бизнеса «Синергия» Даниил Петухов:

50%, что рецессия случится в следующем году. Она будет связана с нынешним удорожанием цен на энергоносители и другое сырье. Затем, в саму рецессию, спрос на энергоносители снизится. А вместе со спросом на них снизятся и цены. И уже потом начнется восстановительный рост экономики.

Финансовый эксперт, трейдер Артем Звездин:

Риск рецессии достаточно большой: созданы все условия для ее начала. Дорогие деньги, цены на сырье и высокая инфляция угрожают экономическому росту. Пока еще не ясно, будет ли рецессия в США. Если предположим, что рецессия там все-таки случится, то, вероятно, мы увидим спад экономического роста по всему миру, а вместе с этим снижение стоимости сырья.

Эксперт департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский:

Мировая рецессия если и не наступила, то где-то рядом. Об этом говорят все макроэкономические показатели, в том числе индексы фондового рынка. Для ЕС это будет означать снижение качества жизни, несоответствие инфляции и роста доходов, увеличение долгов домохозяйств, проблемы с продовольствием — одним словом все, что можно назвать «вынужденным выходом из зоны комфорта». А добивает Европу еще и новая волна пандемии из-за свежего подштамма омикрона. Это же относится и к США.

Какой она будет в России и когда наступит

Даниил Петухов:

В России уже кризис. И уже в этом году можно ожидать падения реальных доходов и, скорее всего, ВВП. Конечно, могут увеличить военные расходы, и формально ВВП может снизиться не сильно, но уровень жизни упадет безусловно.

Артем Звездин:

Снижение стоимости сырья для России является не самым хорошим вызовом, учитывая блокирующие санкции и эмбарго на сырьевые товары. Падение цен на сырье позволит ускорить рецессию России и последующий экономический спад. Сейчас риски рецессии в России огромные, значительно выше риска рецессии США.

Николай Переславский:

Сейчас российская экономика фактически отрезана от мира. Поэтому кризис в России может иметь совершенно другие масштабы и формат. Проблемы возникнут в связи с отсутствием западных технологий внутри страны. Затронуть они могут абсолютно все сферы: от строительства до медицины, от общепита до нефтегазовой промышленности. Программа импортозамещения провалена, и наверстать упущенное в кратчайшие сроки будет очень сложно. В худшем проявлении кризиса страна может откатиться по развитию на 50 лет назад.

Что делать во время рецессии

Артем Звездин:

Если мы говорим о рецессии, а не о кризисе, то рецессию можно переждать. Вопрос, как долго вы можете пережидать падение ваших доходов и потерю работы. Если у вас и до рецессии не было денег на хлеб, то с ее приходом лучше не станет. Лучше всего сейчас купить недвижимость или золото и пересидеть бурю.

Экс-советник министра экономики России Евгений Надоршин:

Если у вас достаточно средств в рублях — не потратьте их на фигню. Если вам не предлагают низких цен на недвижимость, не покупайте ее. А ипотека — обязательство на много лет. Новостройки же могут просто не достроить. Если есть деньги сыграть на девальвации рубля, можно купить доллары (чтобы затем продать их при курсе в 70-80 руб., который может установиться в ближайшие месяцы. — NEWS.ru). Что касается автомобилей, предложение рано или поздно превысит спрос [и их цены снизятся]. Тем же, у кого сбережений нет, нужно искать дополнительный заработок и формировать подушку. Эта потребность не исчезнет и в следующем году.

Николай Переславский:

Частным инвесторам стоит приготовиться к шторму, поскольку защитных инструментов может просто не быть, а инфляция будет обесценивать накопления. Определенно стоит хеджировать риски (страховаться. — NEWS.ru) короткими продажами, в том числе индексов. Малому бизнесу тоже не стоит паниковать. Условия для развития сейчас очень неплохие: кредиты дешевеют, освобождаются перспективные помещения, уходят крупные игроки и освобождают целые ниши.

Инвестор Ксения Аверс: