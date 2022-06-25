Ходорковский оценил своё финансовое состояние после выхода из тюрьмы Ходорковский оценил своё текущее финансовое состояние в $500 млн

Фото: Liu Jie/Xinhua

Политик и бизнесмен Михаил Ходорковский (внесен в список физлиц-иноагентов) оценил своё текущее финансовое состояние в $500 млн. Об этом он сообщил в беседе с Financial Times. Он также отметил, что сейчас, если бы смог, многое из того, что делал в 1990-х, сделал бы иначе, но он уже устал обсуждать это.

Ходорковский подчеркнул, что он выступает против эмбарго на нефть, которое Евросоюз ввёл в отношении поставок топлива из России. По его мнению, этот фактор может спровоцировать повышение цен. Тем более, что запрет на передачу России технологий активно отражается на цене нефти, отметил Ходорковский.

Около 20 лет назад, когда Ходорковский занимал должность председателя правления нефтяной компании ЮКОС, его состояние, по оценке Fortune, составляло $7,2 млрд. Тогда он являлся богатейшим миллиардером неамериканского происхождения в возрасте до 40 лет. С учётом американских миллиардеров он шёл на втором месте после основателя Dell Майкла Делла, чьё состояние оценивалось на тот момент в $16,5 млрд.

В 2003 году Ходорковский и председатель совета директоров международного финансового объединения МЕНАТЕП Платон Лебедев были арестованы. Михаила Ходорковского обвинили в уклонении от уплаты налогов, хищении чужого имущества, подделке документов, растрате.

Как утверждало следствие, предприниматель в 1994 году создал преступную группу, которая обманом получила акции различных предприятий для передачи их подконтрольным фирмам-посредникам, реализовывавшим их по рыночным ценам.

На момент ареста Ходорковский являлся богатейшим человеком России с состоянием в $15,2 млрд.

Бизнесмен не признал себя виновным.

Ходорковский провёл в заключении около 10 лет и был помилован президентом России Владимиром Путиным в декабре 2013 года. После этого он покинул Россию.

Ранее сообщалось, что Министерство юстиции России внесло бывшего главу ЮКОСа Михаила Ходорковского в перечень физлиц-иноагентов.