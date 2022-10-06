ЕС запретил криптоактивы россиян: что будет с их счетами Эксперты назвали альтернативные варианты для хранения «крипты»

Фото: Shutterstock

Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России. Он включает полный запрет для россиян иметь криптокошельки. До этого запрет касался только сумм свыше €10 тыс. Впрочем, пока все относится к криптобиржам и сервисам, которые подчиняются законам Евросоюза. Эксперты, опрошенные NEWS.ru, рассказали, где еще можно хранить цифровые деньги.

Ужесточение санкций

Власти Евросоюза ввели новые ограничительные меры в отношении России, которые фактически закрывают россиянам доступ к использованию европейских криптокошельков.

Запрещаются все кошельки, учетные записи и услуги хранения криптоактивов, независимо от суммы кошелька, — сказано в документе ЕС.

Как поясняет Forbes, запрет затронет те площадки, чьи штаб-квартиры зарегистрированы в ЕС. Издание напоминает, что после ухода Visa и Mastercard из России и отключения части банков от SWIFT покупка криптовалют стала популярным способом вывода валюты за границу.

Прошлые ограничения

Еще весной в рамках пятого пакета санкций Евросоюз ввел ограничения на использование россиянами криптокошельков. Россиянам тогда запретили иметь на европейских криптосчетах и кошельках суммы больше чем €10 тыс. 21 апреля эти меры поддержала крупнейшая по объемам торгов криптобиржа Binance, ограничившая доступ к своим сервисам пользователей, проживающих в России и имеющих активы общей стоимостью более €10 тыс. Правда, им оставили возможность вывести средства.

До этого ЕС запретил россиянам держать на банковских вкладах в странах-участницах более €100 тыс. Эксперты отмечают: страны ЕС видят в криптовалютах возможность для россиян обходить санкции. Поэтому новые ограничения весьма логичны.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Где теперь держать криптовалюту

Аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын:

После введения санкций россияне не смогут пользоваться услугами европейских криптобирж, но европейские и не очень популярны. Если же говорить про американские криптобиржи, то, к примеру, для Coinbase, которая уже является публичной компанией и акция которой стоит в пять раз дешевле пиковых значений, прогневать ЕС сейчас хуже, чем потерять клиентов из России. То же касается и Binance, которая озвучивала планы стать публичной компанией. В общем, можно ожидать, что американские биржи последуют за «европейцами».

Руководитель инвестиционного департамента ICB Fund Аарон Хомский:

Совсем не обязательно, что криптосервисы, не зарегистрированные в Европе, будут применять эти санкции. Поставщиков криптовалютных услуг можно условно разбить на две категории: изначально основанные в странах Запада и глобальные, которые только в последнее время начали создавать штаб-квартиры в различных странах. Криптобиржи и сервисы из первой категории либо еще раньше ввели полный запрет на обслуживание (Bittrex), либо заморозили аккаунты большого числа граждан РФ (Coinbase). Некоторые платформы из второй категории либо проигнорировали санкции ЕС (Huobi, Bybit), либо ввели лимит на хранение криптоактивов в €10 тыс. (OKX, Binance). Альтернатив у россиян будет две: это упомянутые Huobi, Bybit и прочие платформы вне правового поля ЕС либо вывод на некастодиальные кошельки (ключ к которым есть только у владельцев кошелька) Ledger, Trezor, Metamask, Electrum и использование децентрализованных бирж Uniswap, PancakeSwap и других.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Последствия запретов

Леонид Делицын:

Влияние запретов для россиян на курсы криптовалют сейчас не будет особенно заметным на фоне других политических и экономических факторов. К примеру, 8 ноября пройдут выборы в Конгресс США. Если Байден потеряет возможность накачивать экономику триллионами долларов помощи, то для криптовалют это будет негативным фактором. Потому что деньги, которые раньше доставались легко, охотно шли в высокорисковые активы. А сейчас надеяться особенно не на что.

Аарон Хомский: