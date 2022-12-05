Ряд российских продавцов повысили цены в «черную пятницу» Многие российские магазины продали товары в «черную пятницу» дороже, чем до нее

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Портал NEWS.ru изучил цены на ряд товаров Wildberries в разные дни акции «Черная пятница» и до нее. Оказалось, что некоторые продавцы на площадке меняли ценники несколько раз на протяжении всего ноября. В отдельных случаях накрутки превысили 55%.

Например, с 20 по 30 ноября 2022 года стоимость набора PlayStation у одного из продавцов выросла с 54 тыс. до 84 тыс. руб. И наивысшая цена пришлась на 28 ноября, «киберпонедельник», когда именно онлайн-продавцы должны давать лучшие скидки.

Другой продавец предлагал куклу модной у детей серии Enchantimals за 490–584 руб., хотя сентябрьская цена составляла 452 руб. Третий поднял стоимость премиальной лежанки для животных с 12 377 руб. в октябре до 14 140 руб. в ноябре.

Портал NEWS.ru также пообщался с рядом покупателей, которые отслеживают скидки на товары и в других магазинах. Ольга Б. из Санкт-Петербурга отметила, что искала в торговых точках пылесос и кухонный комбайн, однако цены в «черную пятницу» в ряде магазинов только выросли.

«Я не первый год заранее смотрю цены на товары, которые хочу приобрести во время акции «Черная пятница». В этот раз хотела разжиться роботом-пылесосом и кухонным комбайном. Не купила в результате ничего: заявленные везде скидки в 50–70% на нужные мне товары на деле оказались фикцией. Пылесос и комбайн в течение всего ноября стоили на 15% больше, чем в октябре! В саму «черную пятницу» один магазин и вовсе сделал накрутку в 35%», — сказала россиянка.

Как добавляет Михаил М. из подмосковного Домодедово, он изучил ассортимент 12 магазинов в поисках PlayStation по скидке, однако цены в них по сравнению с октябрем были завышены минимум на 5%.

Еще во Всемирный день шопинга, 11 ноября, в первые же минуты акции число заказов на Ozon в 3,6 раза превысило показатели прошлого года. А 26 ноября, в главный день акции «Черная пятница» количество покупок выросло уже в 4,5 раза. Wildberries в период распродажи с 22 по 28 ноября увеличила продажи в 2,6 раза. По данным абсолютно разных экспертов, в топе заказов у россиян были одежда и бытовая техника. На этом фоне Wildberries растянула «день шоппинга» и «черную пятницу» почти на месяц, а Ozon продлил «черную пятницу» до 12 декабря.

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