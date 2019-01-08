USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,283 $   Brent57.85 $ Bitcoin4,027.13 $
МОСКВА-9°C14:55
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. экономика

Путин прокомментировал разницу в цене трубного газа и СПГ

Владимир Путин kremlin.ru

Владимир Путин

экономика [ версия для печати ]

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил Кабинету министров разработать предложения по стабилизации цен между сжиженным и трубопроводным газом в Калининградской области.

Владимир Путин ожидает от правительства соответствующий доклад в ближайшее время.

«Предложения кабмин уже сформулировал, чтобы разница в стоимости не легла дополнительным бременем на плечи потребителей», - заявил президент РФ во время  церемонии ввода в эксплуатацию терминала по приёму газа в хранилище с плавучей регазификационной установки.

Как сообщал News.ru, 8 января, президент РФ Владимир Путин ввёл в эксплуатацию терминал по приёму газа с плавучей регазификационной платформы в Калининграде. Данный альтернативный вариант газоснабжения Калининградской области позволит повысить энергетическую безопасность региона, учитывая его географическую особенность.


#ГАЗ #владимирпутин #спг #Калининградскаяобласть
самое читаемое
оружие
Испытания подлодок «Князь Владимир» и «Казань» остановили
общество
Верующих не пускают на службу в храм Севастополя

читайте также
общество 13:10, 8 января 2019
Путин утешил расплакавшуюся девочку
политика 02:22, 8 января 2019
Владимир Путин раскрыл своё воинское звание
Функции ваших устройств могут привести вас в тюрьму
общество 16:31, 7 января 2019
Статья, о которой не слышал Путин: как судят за гаджеты
Функции ваших устройств могут привести вас в тюрьму
Лента новостей
в мире 14:47
США тайно понизили статус представительства ЕС
спорт 14:42
Кайшева пропустит этап Кубка IBU
экономика 14:41
Калининград полностью обеспечат энергией в 2020 году
общество 14:41
Москвичам посоветовали не держать в квартирах ёлки
спорт 14:33
Нурмагомедов решил исполнить мечты 10 детей
Другие новости
экономика 14:41
Калининград полностью обеспечат энергией в 2020 году
экономика 12:19
Рубль заметно укрепился
экономика 10:48
Прибыль LG Electronics упала в пять раз
экономика 10:10
Что станет с ценами на бензин в 2019 году
Эксперты ожидают значительного подорожания топлива
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top