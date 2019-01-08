Путин прокомментировал разницу в цене трубного газа и СПГ

https://news.ru/storage/news/8abd7fcc21d30855197a8086b350aa3b/b666021d-1531-4290-9d41-f3a319a467fb_850.jpg kremlin.ru

Владимир Путин

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил Кабинету министров разработать предложения по стабилизации цен между сжиженным и трубопроводным газом в Калининградской области.

Владимир Путин ожидает от правительства соответствующий доклад в ближайшее время.

«Предложения кабмин уже сформулировал, чтобы разница в стоимости не легла дополнительным бременем на плечи потребителей», - заявил президент РФ во время церемонии ввода в эксплуатацию терминала по приёму газа в хранилище с плавучей регазификационной установки.

Как сообщал News.ru, 8 января, президент РФ Владимир Путин ввёл в эксплуатацию терминал по приёму газа с плавучей регазификационной платформы в Калининграде. Данный альтернативный вариант газоснабжения Калининградской области позволит повысить энергетическую безопасность региона, учитывая его географическую особенность.