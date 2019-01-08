Путин прокомментировал разницу в цене трубного газа и СПГ

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил Кабинету министров разработать предложения по стабилизации цен между сжиженным и трубопроводным газом в Калининградской области.
Владимир Путин ожидает от правительства соответствующий доклад в ближайшее время.
«Предложения кабмин уже сформулировал, чтобы разница в стоимости не легла дополнительным бременем на плечи потребителей», - заявил президент РФ во время церемонии ввода в эксплуатацию терминала по приёму газа в хранилище с плавучей регазификационной установки.
Как сообщал News.ru, 8 января, президент РФ Владимир Путин ввёл в эксплуатацию терминал по приёму газа с плавучей регазификационной платформы в Калининграде. Данный альтернативный вариант газоснабжения Калининградской области позволит повысить энергетическую безопасность региона, учитывая его географическую особенность.