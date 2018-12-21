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ФРГ заинтересована в развитии «Южного газового коридора»

TANAP/facebook.com

экономика [ версия для печати ]

Дальнейшее развитие проекта «Южный газовый коридор» (ЮГК) полностью соответствует интересам Германии. Так полагает исполнительный директор немецко-азербайджанской внешнеторговой палаты Тобиас Бауманн.

В интервью агентству Trend он рассказал, что уже сейчас ряд международных немецких компаний активно задействован в постройке ЮГК. Немецкий бизнес предоставляет различные услуги, проводит экспертизы, предоставляет оборудование и материалы для трубопроводов на всех этапах проекта. Бауманн видит хорошую экономическую перспективу в рамках стратегии азербайджанского правительства на диверсификацию экономики. В будущем немецкий бизнес может прийти в такие экономические сферы республики, как производство машин и оборудования, химическая отрасль, строительство, инфраструктурные проекты, транспорт, производство строительных материалов, полагает эксперт.

В приоритетной для правительства Азербайджана сфере энергетики и возобновляемых источников энергии немецкие компании могут предложить свои наработки и богатый опыт, также немецкий бизнес может участвовать в ремонте уже построенных солнечных, ветряных и биоэнергетических установок, отметил глава внешнеторговой палаты.

Бауманн выделил нефтегазовый сектор в качестве приоритетного направления сотрудничества между Азербайджаном и Германией. В этой сфере большое значение имеет вопрос цифровизации и это открывает возможности для предлагающих информационные технологии и цифровые услуги немецких компаний, считает он.

Проект «Южного газового коридора» предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки в Европу через Турцию азербайджанского газа с месторождения «Шах-Дениз». Стоимость проекта превышает $40 млрд.


#германия #Азербайджан #газопровод #югк
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