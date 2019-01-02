Делегация Китая станет участником Ялтинского форума

Крым ожидает участия делегации из Китая в Ялтинском экономическом форуме в 2019 году. На полуострове заинтересованы в китайских инвестициях.
Участие Пекина в Ялтинском форуме станет частью новой системы экономических связей, полезных республике. Об этом рассказал региональный вице-премьер — постпред республики при президенте России Георгий Мурадов в интервью РИА Новости.
«Крым планирует активное участие в выставках, которые состоятся в Китае в следующем году. Мы также намерены взаимодействовать с китайскими партнерами для того, чтобы обеспечить режим наибольшего благоприятствования развитию туристического бизнеса», — сказал Мурадов.
Пятый Ялтинский международный экономический форум состоится в Крыму в апреле.
Ранее News.ru сообщал, что крымско-сирийский торговый дом станет резидентом свободной экономической зоны Крыма. Он сможет поставлять на полуостров оливковое масло, цитрусовые, финики, другие тропические фрукты, ранние овощи, хлопчатобумажные ткани и фосфаты.