Делегация Китая станет участником Ялтинского форума

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Крым ожидает участия делегации из Китая в Ялтинском экономическом форуме в 2019 году. На полуострове заинтересованы в китайских инвестициях.

Участие Пекина в Ялтинском форуме станет частью новой системы экономических связей, полезных республике. Об этом рассказал региональный вице-премьер — постпред республики при президенте России Георгий Мурадов в интервью РИА Новости.

«Крым планирует активное участие в выставках, которые состоятся в Китае в следующем году. Мы также намерены взаимодействовать с китайскими партнерами для того, чтобы обеспечить режим наибольшего благоприятствования развитию туристического бизнеса», — сказал Мурадов.

Пятый Ялтинский международный экономический форум состоится в Крыму в апреле.

Ранее News.ru сообщал, что крымско-сирийский торговый дом станет резидентом свободной экономической зоны Крыма. Он сможет поставлять на полуостров оливковое масло, цитрусовые, финики, другие тропические фрукты, ранние овощи, хлопчатобумажные ткани и фосфаты.