Торговый дом Крыма и Сирии обеспечит полуостров продуктами

Крымско-сирийский торговый дом станет резидентом свободной экономической зоны Крыма. Он сможет поставлять на полуостров оливковое масло, цитрусовые, финики, другие тропические фрукты, ранние овощи, хлопчатобумажные ткани и фосфаты.
Уже в январе в Сирию пойдёт первое судно с зерном, а вернётся оно, вероятно, с грузом оливкового масла. Об этом вице-премьер Крыма и постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов рассказал в интервью РИА Новости.
«Сирийцы сейчас восстанавливают производство хлопка, а хлопчатобумажные ткани нужны в России. Как вы понимаете, у нас хлопок почти не выращивается, а предприятия швейной промышленности работают активно. Также интерес есть к фосфатам, добываемым в Сирии», — рассказал Мурадов.
По его словам, фрукты из Сирии будут востребованы не только в России, но и других странах Евразийского экономического союза.
Ранее News.ru сообщал, что президент России Владимир Путин и постоянные члены Совета безопасности РФ одобрили продолжающееся восстановление контроля над территорией Сирии со стороны вооружённых сил этой страны. Данный вопрос российский лидер и члены СБ РФ обсудили на оперативном совещании.