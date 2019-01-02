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Торговый дом Крыма и Сирии обеспечит полуостров продуктами

Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Крымско-сирийский торговый дом станет резидентом свободной экономической зоны Крыма. Он сможет поставлять на полуостров оливковое масло, цитрусовые, финики, другие тропические фрукты, ранние овощи, хлопчатобумажные ткани и фосфаты.

Уже в январе в Сирию пойдёт первое судно с зерном, а вернётся оно, вероятно, с грузом оливкового масла. Об этом вице-премьер Крыма и постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов рассказал в интервью РИА Новости.

«Сирийцы сейчас восстанавливают производство хлопка, а хлопчатобумажные ткани нужны в России. Как вы понимаете, у нас хлопок почти не выращивается, а предприятия швейной промышленности работают активно. Также интерес есть к фосфатам, добываемым в Сирии», — рассказал Мурадов.

По его словам, фрукты из Сирии будут востребованы не только в России, но и других странах Евразийского экономического союза.

Ранее News.ru сообщал, что президент России Владимир Путин и постоянные члены Совета безопасности РФ одобрили продолжающееся восстановление контроля над территорией Сирии со стороны вооружённых сил этой страны. Данный вопрос российский лидер и члены СБ РФ обсудили на оперативном совещании.


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