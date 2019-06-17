Региональные власти предлагают лишить адресных социальных пособий тех, кто может без них обойтись. Прежде всего, малоимущих владельцев огорода или свободной жилплощади. По словам части опрошенных News.ru экспертов, речь идёт об очередной попытке федерального центра (а не только отдельных субъектов РФ) выжать дополнительные деньги из людского ресурса — «новой нефти» современной России.

В рамках реализации пилотного проекта по снижению числа малоимущих региональные власти отчитались перед Минтрудом. Документы, направленные в Москву, подготовили чиновники из Татарстана, Кабардино-Балкарии, Приморского края, Липецкой, Ивановской, Нижегородской, Новгородской и Томской областей. Авторы считают необходимым пересмотреть критерии нуждаемости. Например, в Ивановской области выделили группу «ленивых» бедных, «которые, имея дополнительное имущество, не умеют или не хотят им воспользоваться в целях повышения своего благосостояния (продать, сдать в аренду, либо, если это земельный участок, использовать его как дополнительный источник продуктов питания)».

Хозяева яхт и самолётов — в пролёте

Руководители Томской области предлагают скорректировать правительственное постановление о том, что нужно учитывать при определении дохода семьи. К существующим критериям стоит добавить кредиты, доходы от садоводства и огородничества, а также стоимость аренды жилья, указано в отчёте региона. В Нижегородской области считают, что необходимо ввести ответственность для граждан, не исполнивших обязательства по соцконтракту. А в правительстве Татарстана уточнили, что с 1 апреля при назначении ежемесячного пособия на ребёнка и выплаты на проезд пенсионерам помимо доходов учитывают и уровень имущественной обеспеченности граждан. Как пишут «Известия», выплаты не дают тем, у кого есть яхта, летательный аппарат, снегоход, два и больше легковых автомобиля моложе трёх лет, большие квартиры и дачные дома (более 40 кв. м на члена семьи).

Большинство региональных чиновников предлагают отказывать в поддержке гражданам с неофициальными доходами. Мысли о борьбе с «серой занятостью» содержатся в отчётах, поступивших в Минтруд из Приморского края, Липецкой, Ивановской и Томской областей.

Советский призыв к поиску скрытых резервов

Инициатива федерального центра в данном случае первична: Москва запросила точку зрения регионов, а те её представили в своих отчётах, в зависимости от местной специфики, отмечает директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ Павел Салин. По его словам, с начала 2010-х годов в России идёт последовательный демонтаж социального государства и в этот процесс вовлечены все уровни власти. Собеседник News.ru напоминает, что когда в позднем СССР обострились проблемы с экономикой, руководство страны призвало всех искать скрытые резервы.

Все доходы от экспорта сырья уже поделены. Единственный и последний ресурс, из которого можно ещё выжать деньги — население, «наша новая нефть», как было некогда заявлено. Отсюда — мусорная реформа и прочие придумки властей. Сейчас чиновники решают задачу, как не платить гражданам и при этом — не вызвать роста социальной напряжённости. Павел Салин директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ

Нельзя впадать в крайности

Господдержка социально незащищённых слоев населения должна быть исключительно адресной, говорит финансовый аналитик «БКС Премьер» Сергей Дейнека. По его наблюдению, государство в последние годы пересматривает критерии нуждаемости таким образом, чтобы, с одной стороны, «мнимые» бедные не получали социальные пособия, а с другой, чтобы помощь доходила до тех, кто без неё не может обойтись. При этом система адресного подхода должна и дальше совершенствоваться. Нельзя впадать в крайности, такие как учёт земельного участка в качестве «потенциального дополнительного источника для обеспечения продуктами питания» или уровень кредитной нагрузки, который зависит, скорее, от финансового поведения конкретной семьи.

В целом властям следует соблюдать осторожность в вопросах установки имущественного ценза для определения нуждаемости. Так, нужно учитывать особенности бесплатной приватизации в России, когда семья не может претендовать на господдержку, так как не отвечает критериям по формальным признакам, как владельцы разных долей в квартирах. Сергей Дейнека финансовый аналитик «БКС Премьер»

Особенности регионов

Нюансов много, разница в доходах и стоимости имущества в разных субъектах РФ порой кардинальна, отмечает Дейнека. Есть и моменты, связанные с особенностями экономики и географии каждого региона. Например, для многодетных семей на Дальнем Востоке могут быть крайне актуальны государственные субсидии на авиаперевозки, тогда как для той же категории столичных домохозяйств куда важнее льгота бесплатной парковки на платных парковочных местах. Впрочем, приоритетной задачей региональных властей должен быть рост местной экономики за счёт создания благоприятных условий для ведения бизнеса и улучшения инвестиционного климата. В субъектах, где власти успешно справляются с этой задачей, как таковой проблемы дефицита бюджетных средств на поддержку различных категорий граждан нет.

Саид Царнаев/РИА Новости

Аналитик «Эксперт Плюс» Кирилл Стариков считает, что корректировка необходима: настоящих малоимущих следует отделять от мнимых. Очевидно, что в особой поддержке нуждаются пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи. Однако, по словам Старикова,

есть безответственные и вполне благополучные лица, привыкшие не работать, но получать от государства пособия и таким образом паразитировать на остальной части общества. С той же проблемой сталкиваются власти и в странах Запада. Ко всему прочему, этот правительственный шаг поможет повысить уровень мотивации населения по поиску работы, для переквалификации или открытия своих мини-производств. Следует также внимательно отслеживать тех, кому уходит финансовая поддержка в виде пособий по инвалидности. Превышение должностных полномочий в этом вопросе (включая подделывание документов по инвалидности) — не редкость.

Единых критериев определения «ленивых» бедных быть не может. К примеру, у людей есть свободная жилплощадь, но в их городе нет спроса на аренду комнат — по причине, скажем, малого количества вузов и нуждающихся в жилье студентов. Кирилл Стариков аналитик «Эксперт Плюс»

Продажа и сдача в аренду жилья будет одномоментно стимулировать активность на рынке недвижимости, но не приведёт к улучшению жизни населения. То есть потребительский спрос в стране повысится, поскольку люди будут проедать разницу с продажи жилья и покупки меньшей жилплощади. Однако это не научит их тому, как получить больше денег с полученной суммы, резюмирует Стариков.

У России свой путь

Власти пытаются решить проблемы основной массы малоимущего населения за счёт самих граждан, постоянно заглядывая им в карман, говорит директор департамента управления активами компании ERARIUM Group Денис Лисицын. По его словам, чиновники берут пример с Запада во всём, что касается налогов, но забывают про существующую в Европе и цивилизованных странах социальную справедливость. В эту систему входит, например, прогрессивная шкала налогообложения, когда чем выше доход граждан, тем больше процентов составляет налог на него и наоборот. Самые максимальные ставки в Великобритании — 45%, во Франции — до 75%, в Нидерландах — до 52%, в Израиле — до 57%, в Швеции — до 56%, в США — до 39%. Это способствует наполнению бюджета страны, нивелируя его дефицит, стабилизирует региональные бюджеты, решает массу проблем в экономике. В итоге сокращается количество малоимущего населения, а в казне появляются деньги на пополнение пенсионного фонда.

Например, в Италии в этом году сократили пенсионный возраст на пять лет и увеличили пенсионные и социальные выплаты. То же самое произошло в Польше, тогда как в России пошли по иному пути. Денис Лисицын директор департамента управления активами компании ERARIUM Group

Заявления чиновников о том, что необходимо корректировать определение «бедность», небезосновательны, полагает ведущий аналитик «Бизнес Инсайдер» Анар Исмаилов. По его словам, в России очень многие получают основную часть зарплаты в конверте и поэтому по закону могут себя считать малоимущими, но по сути таковыми не являются.

Однако в данном вопросе важно не перегнуть палку: в частности, неверным критерием можно считать наличие дачи или земельного участка. В современных реалиях подсобное хозяйство выручает отнюдь не всегда, особенно если сравнивать цены в магазине и затраты на выращивание у себя овощей-фруктов.