Крупнейшие банки США заявили о запасе ликвидности для займов

Шесть крупнейших банков США заверили власти в наличии достаточного запаса ликвидности для кредитования. Вопрос возник на фоне очередного повышения процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС).

Позиция банков стала известна после переговоров, которые провёл министр финансов США Стивен Мнучин с руководителями Bank of America, Citi, Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Morgan Stanley и Wells Fargo. Заявление Минфина его глава опубликовал в своём Twitter.

Today I convened individual calls with the CEOs of the nation's six largest banks. See attached statement. pic.twitter.com/YzuSamMyeT