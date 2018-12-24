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Крупнейшие банки США заявили о запасе ликвидности для займов

Министр финансов США Стивен Мнучин Patricio Murphy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Министр финансов США Стивен Мнучин

экономика [ версия для печати ]

Шесть крупнейших банков США заверили власти в наличии достаточного запаса ликвидности для кредитования. Вопрос возник на фоне очередного повышения процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС).

Позиция банков стала известна после переговоров, которые провёл министр финансов США Стивен Мнучин с руководителями Bank of America, Citi, Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Morgan Stanley и Wells Fargo. Заявление Минфина его глава опубликовал в своём Twitter.

«Президенты [шести банков] подтвердили, что у них есть достаточный объём ликвидности, доступной для кредитования потребительского и делового рынка, а также всех других рыночных операций», — гласит заявление Минфина.

На последнем в 2018 году заседании ФРС ожидаемо повысила базовую процентную ставку четвёртый раз за год и спрогнозировала ещё два повышения ставки на будущий год. Повышение ставок в банковской системе удорожает стоимость заёмных средств и тем самым негативно влияет на биржевые обороты.

В целях обеспечения обычного функционирования рынка Мнучин собирается провести в понедельник, 24 декабря, ещё ряд совещаний с представителями финансовых структур и ведомств США.

Ранее News.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп раздумывает над увольнением главы ФРС Джерома Пауэлла. Американского лидера разочаровало новое повышение учётной ставки. По данным источников, знакомых с ситуацией, глава страны «много раз за последние несколько дней» озвучивал мысль об увольнении, однако советники предупредили, что это будет «катастрофическим шагом».


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