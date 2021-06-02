Знаменитый пиджак Эдуарда Лимонова выставят на аукцион

https://static.news.ru/photo/835f9f76-c39c-11eb-adb4-96000091f725_660.jpg Эдуард Лимонов Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press

В Москве аукционный дом «Литфонд» выставит на продажу знаменитый лоскутный пиджак покойного писателя Эдуарда Лимонова. Торги пройдут 10 июня, а стартовая цена за вещь с вышитым инициалом «Э» составит 380 тысяч рублей, передаёт «Афиша Daily».

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Пиджак, сшитый самим Лимоновым, сделан из 114 разноцветных лоскутков. Писатель увлекался кройкой и шитьём: кроме пиджака, он также сделал множество вещей на заказ, среди которых были, например, джинсы для харьковской, а затем и московской богемы. Клиентами Лимонова были известные личности, такие как Эрнст Неизвестный, Булат Окуджава и другие.

Сохранились и некоторые фото, где Лимонов позирует в этом пиджаке. Например, в 1974 году был сделан снимок, где писатель стоит в лоскутном пиджаке, а рядом с ним — обнажённая Елена Щапова.

Эдуард Лимонов скончался в марте 2020-го на 78-м году жизни. Свой первый роман «Это я — Эдичка» он написал в США, но ни одно из американских издательств не приняло его к публикации. Именно эта работа впоследствии принесла Лимонову мировую известность. Несколько лет писатель провёл в российской тюрьме по статье о хранении оружия. Также он несколько раз был женат. Писатель помимо прочего интересовался политикой и был председателем коалиции «Другая Россия». В 2009 году Лимонов даже декларировал своё намерение стать единым кандидатом от оппозиции на выборах президента России, однако Центризбирком РФ отказал ему в регистрации.

Ранее сообщалось, что французский издательский дом «Галлимар» опубликовал переписку автора «Маленького принца» Антуана де Сент-Экзюпери с художницей Консуэло Сунсин-Сандовал — музой и супругой писателя.