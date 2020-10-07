Сатирик Михаил Жванецкий решил уйти со сцены

https://static.news.ru/photo/43e9441e-08bc-11eb-8755-fa163e074e61_660.jpg Михаил Жванецкий Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

86-летний сатирик Михаил Жванецкий решил завершить концертную деятельность и уйти со сцены. Об этом заявил его представитель Олег Сташкевич.

Артистам нужно иметь мужество вовремя уйти со сцены. У Жванецкого это мужество есть. Он реалист и сказал, что не надо выходить на сцену. Стареть нужно дома. Жванецкий закрыл передачу и закончил концертную деятельность, — сообщил РИА Новости помощник артиста.

По его словам, опубликованная на официальном сайте Жванецкого информация о выступлениях не является актуальной.

Советский и российский писатель-сатирик, исполнитель своих литературных произведений Михаил Жванецкий 6 марта отметил 86-летие. Он является народным артистом РФ, лауреатом премии президента России.

В 1996 году Жванецкий был среди деятелей культуры и науки, призвавших российские власти остановить войну в Чечне и перейти к переговорному процессу. Осенью 2008 года он вместе с другими деятелями науки и культуры подписал письмо — обращение к депутатам Госдумы с предложением вновь перенести памятник Гоголю на Гоголевский бульвар.

Ранее Михаил Жванецкий пожаловался на плохое самочувствие, которое заставляет оставаться дома даже после смягчения режима изоляции в Москве. По словам сатирика, он даже не сумел посетить похороны юмориста Анатолия Трушкина, который умер в начале июня в возрасте 78 лет. Жванецкий не уточнил, какие проблемы со здоровьем имел в виду, писал NEWS.ru.