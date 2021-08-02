«Жуйте сопли быстрее»: Певцов пожаловался Путину на халатность чиновников

Российский актёр Дмитрий Певцов обратился к президенту России Владимиру Путину и рассказал о «преступной» халатности представителей фонда «Круг добра», которая приводит к смерти тяжелобольных детей. Он также призвал чиновников фонда «жевать сопли быстрее». Видеообращение к лидеру страны артист опубликовал в Instagram.

Певцов напомнил своим подписчикам о существовании такого тяжёлого генетического заболевания, как спинально-мышечная атрофия (СМА).

Эта болезнь действительно смертельная, но ребёнка можно спасти, если до шести месяцев он получит нужную терапию и очень дорогостоящее лекарство «Золгенсма», — рассказал Певцов.

Актеру стало известно о том, что фонд «Круг добра», созданный по указу Владимира Путина и призванный помогать больным детям, отказал больному СМА ребёнку — Саше Гращенко — в лечении. Этот факт возмутил Певцова.

26 июня Елизавета Гращенко, мама Саши Гращенко, который болен этой СМА, подала документы в фонд «Круг добра», чтобы Саша начал получать нужную терапию и это дорогое лекарство. 9 июля этого года ей была одобрена терапия. Потом молчание, и 30 июля ей сообщили, что её ребёнок не получит терапию, поскольку... он вырос! Перешёл за семимесячный возраст, — объяснил Певцов.

По мнению артиста, отказ в получении помощи означает для больного ребёнка «смертный приговор».

Саша будет умирать медленно и мучительно, на глазах у мамы. А не есть ли это убийство? Уважаемые чиновники и бюрократы из фонда «Круг добра», если бы у вас был такой ребёнок, может, вы бы чуть быстрее посмотрели на его дату рождения и чуть быстрее перебирали свои бумажки и жевали свои сопли чуть быстрее? — задаётся вопросом актёр.

Дмитрий Певцов обратился к Владимиру Путину с предложением сократить до трёх дней время рассмотрения документов и реформировать работу фонда «Круг добра», поскольку считает, что «так работать нельзя» и что продемонстрированные чиновниками «прохладность и равнодушие — это преступление против человечности».

Владимир Владимирович, у меня предложение — рассмотреть хорошенько состав людей, которые занимаются спасением наших детей в фонде «Круг добра». Может, действительно включить в него членов семей тех, чьи дети должны проходить эту терапию? Может, тогда что-то сдвинется в мозгах, в душе, в сердце? Нельзя обрекать детей на смерть только потому, что вы опаздываете на обед или у вас заболел глаз и вы не увидели числа. Нельзя так поступать, это преступление, — заключил Певцов.

На проблему помощи детям, больным СМА, обращал внимание и рэпер Моргенштерн. Недавно стало известно, что музыкант пожертвовал на лечение трёхлетнего ребёнка свыше 10 млн рублей.

Ранее Дмитрий Певцов задал два острых вопроса Владимиру Путину накануне проведения прямой линии президента и поблагодарил полицию, ужесточившую контроль за мигрантами, которые устраивают в России массовые драки.

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