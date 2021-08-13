Жириновский назвал Познера подлецом после его слов о «русском мире»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире YouTube-шоу «Соловьёв LIVE» назвал телеведущего Владимира Познера «подлецом и негодяем» после слов журналиста о «русском мире». Познер заявил, что такого понятия нет, оно «придумано», а есть русская иммиграция — люди, уехавшие из РФ и ставшие гражданами других государств, и они никакими «своими» не являются.

Познер? Это наш журналист с Первого канала! Ну, видите, какой подлец! Он подлец, этот Познер, и негодяй. Он не понимает, он там не был никогда. Когда люди едут в другие страны — там действительно диаспора, община, они там иностранцы. А мы про русский мир говорим — только бывшие советские республики, где русские жили испокон веков, особенно Украина. Казахстан — действительно мы туда пришли 200 лет назад, но нас позвали, в Грузию мы пришли, но нас позвали, чтобы они не погибли. И там родились миллионы русских и считали эту землю русской, — объяснил Жириновский.

Политик подчеркнул, что именно при советской власти появились термины «советская Грузия», «советский Казахстан», а «при царе были губернии — Тифлисская, Ташкентская, Бакинская, Ереванская, и люди там жили веками, как часть России».

Русский мир, имеется в виду — русские, которые там живут до сих пор. Их у нас, русских, было при советской власти, 89-й год перепись, 155 млн. Сейчас у нас русских в России 120 млн. Где 35 млн? Вот это и есть в Казахстане, на Украине, Узбекистане, Азербайджане и так далее. Они там жили, родились, это их родина. Там они построили города, — добавил Жириновский.

До этого Познер на своём сайте ответил на вопрос зрителя, может ли президентом РФ стать женщина. Журналист высказался утвердительно и предположил, когда представительница прекрасного пола возглавит страну, — он не сомневается, что «сегодняшнее молодое поколение станет свидетелем такого важнейшего события».

Накануне он не поддержал идею заместителя управделами Московской патриархии епископа Зеленоградского Саввы о введении должности уполномоченного при президенте по правам русских. В разговоре с NEWS.ru журналист рассказал, что в мире русских не притесняют. Он отметил, что считает идею священника «чрезвычайно странной и труднообъяснимой». По его словам, назначить нового уполномоченного несложно, но «реально это абсолютно пустое».

Ранее Владимир Познер объяснил причины поражения Дины Авериной на Олимпиаде в Токио. Почему судьи лишили российскую спортсменку золота Игр и отдали победу уронившей ленту израильской спортсменке Линой Ашрам, Познер рассказал в беседе с NEWS.ru. Он подчеркнул: чтобы делать выводы о том, специально или нарочно судьи отдали победу не россиянке Дине Авериной, а допустившей ошибку израильтянке Линой Ашрам, надо быть профессионалом в этом виде спорта. Себя Познер назвал «просто зрителем».