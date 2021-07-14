Жена Мамонова прокомментировала новость об отказе сердца актёра

Супруга советского и российского музыканта и актёра Петра Мамонова Ольга Мамонова опровергла новость о том, что у её мужа начало отказывать сердце из-за болезни. Она поражена, что журналисты пишут такое с её слов, и заявила, что подобная ложь может привести к судебным разбирательствам, пишет «Звезда».

Господи, они это всё говорят с моих слов? Надо с ними судиться прямо. Там не так, нет, — сказала Ольга.

Она призналась: ситуация там совсем другая, сложнее. Сейчас Мамонов находится полностью на ИВЛ.

Напомним, что ранее СМИ сообщали, что артиста якобы подключили к аппарату «с дозатором в вену, который подаёт препарат, чтобы сердце совсем не встало». Издание добавило, что две недели назад у Мамонова отказали почки, после чего ему установили мультфильтрат для гемодиализа, заменяющий парный орган.

Мамонов уже 18 дней находится в Коммунарке. О его госпитализации стало известно 1 июля. Музыкант некоторое время лечился дома, однако его состояние резко ухудшилось. Позже появилась информация о 87-процентном поражении лёгких.

Пётр Мамонов является основателем и фронтменом андеграундной группы «Звуки Му». Также 70-летний артист известен по фильмам «Такси-блюз» и «Остров», а также по моноспектаклям. Супруга Ольга не только является возлюбленной музыканта с 1982 года, но и менеджером выступлений его группы. Пара имеет трёх сыновей и двух внуков.

Ранее Ольга в беседе с NEWS.ru прокомментировала информацию СМИ о том, что у Мамонова наблюдаются множественные проблемы со здоровьем. Ольга два дня назад опровергла эти заявления, назвав их «гадостью».