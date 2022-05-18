Зеленский, Серебренников, Лонгория на Каннском фестивале: кадры открытия

Актер Один Байрон, режиссер Кирилл Серебренников и актёр Филипп Авдеев (слева направо) на премьере фильма «Жена Чайковского» в рамках 75-го Каннского международного кинофестиваля / Фото EPA/SEBASTIEN NOGIER/ТАСС

17 мая во Франции состоялась церемония открытия Каннского фестиваля, одного из самых престижных киноконкурсов в мире.

По красной дорожке Канн-2022 в ярких нарядах прошли актрисы Мерьем Узерли, Ева Лонгория, Джулиана Мур, британская певица Таллия Сторм, «Мисс Франция — 2021» Амандин Пети, российская телеведущая Виктория Боня и другие знаменитости. Особого внимания удостоились члены жюри фестиваля: Ребекка Холл, Дипика Падуконе, Нуми Рапас, Жасмин Тринка, Асгар Фархади, Ладж Ли, Джефф Николс и Йоаким Триер.

Несмотря на слухи о том, что создателей фильма Кирилла Серебренникова «Жена Чайковского», представленного в основной конкурсной программе, не пустят на церемонию, режиссёр со своей командой прибыл в зал. Вместе с другими зрителями российская делегация наблюдала, как известный американский актёр Форест Уитакер получил почётную «Золотую пальмовую ветвь» из рук президента Каннского кинофестиваля Пьера Лескюра, и видеообращение лидера Украины Владимира Зеленского.

Кадры гостей и участников церемонии открытия Каннского кинофестиваля — в галерее NEWS.ru.