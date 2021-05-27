Зак Снайдер хотел «исправить» франшизу «Звёздные войны»

https://static.news.ru/photo/4b0aa36c-beb2-11eb-8a93-96000091f725_660.jpg Зак Снайдер Фото: Dennis Van Tine/Geisler-Fotopres/Global Look Press

Создатель экранизации комиксов DC «Лига справедливости» Зак Снайдер хотел сотрудничать со студией Lucasfilm. Режиссёр думал снять «Звёздные войны», однако проект так и не запустили в производство, рассказал он в подкасте для Happy Sad Confused.

Снайдер даже занимался написанием сценария придуманного им спин-оффа. Несмотря на большое желание снять кино в рамках вселенной, осуществить задуманное Снайдеру не удалось. Более того, во времена творческой неопределённости франшизы, после трилогии-приквела Джорджа Лукаса, Снайдер был уверен, что сможет «исправить франшизу».

Да, мы говорили об этом, но я работал над этим как бы вдали от вселенной «Звёздных войн» — просто сам по себе, стремясь создать что-то больше научно-фантастическое. Эта концепция для меня актуальна и сейчас, — рассказал режиссёр.

По его словам, сейчас он точно знает, как именно воплотить в жизнь своё видение. Снайдер не исключил, что когда-нибудь зрители могут это увидеть в рамках «Звёздных войн».

Зак Снайдер известен по фильмам «Хранители», «300 спартанцев», «Лига справедливости Зака Снайдера» и другим. Режиссёр сделал пандемийный год одним из своих самых успешных. Пока киностудии переносили съёмки и премьеры из-за коронавируса, он вслед за монументальной режиссёрской версией «Лиги справедливости» выпустил почти трёхчасовой зомби-хоррор «Армия мертвецов». Фильм вышел на Netflix 21 мая.

Ранее сообщалось, что Снайдер хочет снять религиозную и порнографическую киноленты. Сценарист предполагает, что мог бы и объединить два жанра в один фильм.