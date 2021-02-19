Заболевший коронавирусом Юрий Соломин решил не отменять премьеру «Буратино»

https://static.news.ru/photo/018cd130-72b6-11eb-803e-96000091f725_660.jpg Юрий Соломин Фото: maly.ru

Народный артист СССР, худрук Малого театра Юрий Соломин, госпитализированный с коронавирусом, решил не отменять премьеру своей новой постановки «Буратино». Об этом сообщила директор театра Тамара Михайлова.

Ранее сообщалось, что Московский Малый театр представит спектакль по сказке Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино» в постановке художественного руководителя Юрия Соломина 20 февраля. Спектакль предназначен для детей от шести лет.

Спектакль был готов ещё до его (Соломина. — NEWS.ru) болезни. А сейчас, посмотрев работу по видеосвязи ещё раз, он окончательно подтвердил, что всё хорошо и премьера состоится в назначенный срок — 20 февраля, — сообщила Михайлова.

Она добавила, что Соломин чувствует себя хорошо, но пока остаётся в больнице под наблюдением врачей, сообщает РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, худрук Малого театра Юрий Соломин был госпитализирован с диагнозом COVID-19.

Соломин родился в 1935 году, сейчас ему 85 лет. Он занял пост художественного руководителя Малого театра, в котором проработал практически всю свою театральную карьеру, в 1988 году.