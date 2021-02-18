Юлия Меньшова рассказала о своём унизительном интервью с Максаковой

https://static.news.ru/photo/bb1e1f4a-71ea-11eb-b4c0-96000091f725_660.jpg Юлия Меньшова Фото: juliavmenshova/instagram.com

Актриса и телеведущая Юлия Меньшова рассказала, что до сих пор с содроганием вспоминает съёмку своей программы «Наедине со всеми», где героиней выступила актриса и певица Людмила Максакова.

Ничего не предвещало, что интервью с Максаковой будет разворачиваться таким образом. Мы стояли с ней до начала интервью, дружелюбно друг другу улыбнулись, пошутили. Началось интервью, и Максакова начала менять вектор, затыкать меня. Но вся театральная Москва знала, что она человек сложный, — рассказала Меньшова в интервью Надежде Стрелец на её YouTube-канале.

Телеведущая пыталась найти разные подходы к гостье, но Максакова настаивала на том, чтобы говорить о творчестве, а не о личной жизни. Хотя беседы о театре, по мнению телеведущей, для зрителя явно более скучны. В итоге героиня даже начала угрожать Меньшовой, что эта передача никогда не выйдет в эфир.

В какой-то момент я была потеряна, так как она агрессивно начала на меня нападать. А потом ты понимаешь, что это портрет. Я перестала бороться с ситуацией. Она сказала: «Здесь правила задаю я». «Окей, — ответила я. — Вопросы задаю я, а правила — вы», — поделилась Меньшова.

Интервью в итоге вышло в эфир, а Меньшова на всю жизнь запомнила Максакову как человека, который «всегда любит кого-то переламывать».

Как писал NEWS.ru, дочь Людмилы Максаковой Мария, ставшая в очередной раз героиней ток-шоу, устроила скандал в студии и переругалась со всеми гостями и экспертами. Артистка со слезами на глазах рассказывала, как обижена на мать и как никогда не простит ей обиду, чем вызвала недоумение приглашённых гостей. Максакова буквально устроила спектакль в студии программы «Пусть говорят» на Первом канале и умудрилась вывести из себя не только гостей и экспертов, но и ведущего Дмитрия Борисова.

Актриса жаловалась на то, что не видела в детстве свою мать, которая была занята исключительно собственной карьерой, что она была обделена её любовью и вниманием. И сейчас якобы оперная дива не может найти общего языка с родительницей.