«Яндекс» запустил культурный проект «Плюс Минус» для сидящих на карантине

https://static.news.ru/photo/87509ca2-758c-11ea-a0e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российская IT-корпорация «Яндекс» открыла проект «Плюс Минус», который поможет узнать о культурных событиях, проходящих онлайн. Это сделано для людей, находящихся в изоляции из-за пандемии коронавируса.

«Плюс Минус» будет давать рекомендации по писку фильмов, музыкальных альбомов, игр и трансляций мероприятий, сообщает «КиноПоиск».

Вас ждут материалы о главных героях современной культуры, о развлечениях будущего и об инициативах, которые нуждаются сейчас в поддержке больше всего, — говорится в сообщении.

«Плюс Минус» пока что доступен в Telegram и Instagram, позже проект может появиться и на других площадках.

Как писал NEWS.ru, аналитики онлайн-сервиса «КиноПоиск» выяснили, какие фильмы и сериалы чаще всего смотрят россияне, находясь в изоляции во время пандемии коронавируса. Фильм «Заражение» американского режиссёра Стивена Содерберга, рассказывающий о китайском вирусе, по-прежнему пользуется наибольшим спросом.