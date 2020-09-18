Якутская мистическая драма «Пугало» признана лучшим фильмом «Кинотавра»

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Лучшим фильмом на фестивале «Кинотавр», который проходит в Сочи, признали якутскую мистическую драму «Пугало» Дмитрия Давыдова. Лента получил главный приз, Гран-при, и была отмечена за лучшую женскую роль.

Главная героиня «Пугала» — знахарка-отшельница (Валентина Романова-Чыскыырай, это ее дебют в кино). Жители деревни её сторонятся, но по ночам приходят с просьбой помочь избавиться от болезней. Знахарка знает, что этот дар однажды её погубит, но продолжает помогать людям.

Кинокритик Ефим Гугнин считает картину любопытной. Он считает хорошим знаком то, что в европейской части России на фестивальном уровне начали замечать самобытный якутский кинематограф — «с его переплетениями этнических сюжетов и чисто жанровых повествовательных конструкций», сказал он в беседе с РИА Новости.

Актриса Валентина Романова-Чыскыырай, сыгравшая главную героиню картины, получила приз за лучшую женскую роль.

Лучшая мужская роль — Владимир Анохов в фильме «Китобой» Филиппа Юрьева. Эта же картина получила приз за лучшую режиссуру.

Лучший дебют — режиссер Анастасия Пальчикова, фильм «Маша».

Ранее NEWS.ru писал, что актёр Антон Лапенко и звезда сериала «Чики» Алёна Михайлова появились вместе на кинофестивале «Кинотавр». Таким образом артисты подтвердили слухи о романе.