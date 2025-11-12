Владимира Симонова проводили в последний путь

Народного артиста России Владимира Симонова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент NEWS.ru. Церемония прощания с актером состоялась ранее на исторической сцене театра имени Вахтангова. Симонов ушел из жизни в возрасте 68 лет.

Проводить артиста в последний путь пришли его родные, друзья и коллеги по театру. Среди них были актер Сергей Маковецкий, актер Владимир Вдовиченков и директор театра Кирилл Крок. Симонова похоронили недалеко от могилы телеведущего Юрия Николаева, который также совсем недавно ушел из жизни.

Симонов скончался на 69-м году жизни после продолжительной болезни. Несмотря на тяжелый недуг, он до последних дней выходил на сцену родного театра. Выпускник Щукинского училища 1980 года, он вошел в историю российского театра и кино, сыграв в таких спектаклях, как «Война и мир», «Дядя Ваня», «Чайка», и фильмах «Граница: Таежный роман», «Дети Арбата», «Перевал Дятлова».

Ранее актер Сергей Маковецкий поделился трогательными воспоминания о Симонове, своем коллеге и друге. По словам артиста, уход Симонова стал для него личной утратой, сообщает корреспондент NEWS.ru. Он отметил, что дружил с Симоновым почти 50 лет. Они вместе учились, четыре года жили в одной комнате, играли в одних дипломных спектаклях и вместе пришли в театр.