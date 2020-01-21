Президент России Владимир Путин поздравил актёра Дмитрия Харатьяна с днём рождения.
21 января Харатьян отмечает 60-летний юбилей. Путин пожелал ему новых творческих достижений, здоровья и всего самого доброго. Текст телеграммы
Благодаря щедрому, многогранному таланту и огромному запасу позитивной энергии вы добились успеха на актёрском поприще, ярко заявили о себе как о замечательном исполнителе, завоевали искреннюю любовь преданных поклонников эстрады и кинематографа, — отметил российский лидер.
Харатьян родился в узбекском городе Алмалык в 1960 году. Актёр окончил Высшее театральное училище (институт) имени М.С. Щепкина при Государственном академическом Малом театре России. Его дебют состоялся в фильме Владимира Меньшова «Розыгрыш».
Кадр из фильма «Зелёный фургон»
kharatyan.com
Актёр Дмитрий Харатьян на закрытии I Международного большого детского фестиваля в Московском международном Доме музыки
Евгения Новоженина/РИА Новости
www.kinopoisk.ru
«Фотографии на стене» (1978)
kino-teatr.ru
«Гардемарины, вперёд!» (1987)
kino-teatr.ru
«Виват, гардемарины!» (1991)
«Мордашка» (1990)
kino-teatr.ru
«Тайна королевы Анны, или Мушкетёры тридцать лет спустя» (1993)
kino-teatr.ru
Дмитрий Харатьян и Владимир Путин. Церемония вручения государственных наград 29 апреля 2008 года
kremlin.ru
Дмитрий Харатьян с композитором и режиссёром Еленой Суржиковой (справа), певицей Оксаной Науменко и Максимом Фёдоровым. Ноябрь 2010 года
Wikimedia
Актёр Дмитрий Харатьян (Людовик XIV) и актриса Евгения Крюкова (Лавальер) в фильме режиссёра Георгия Юнгвальда-Хилькевича «Возвращение мушкетёров»
РИА Новости
Актёр, председатель попечительского совета коллектива Дмитрий Харатьян на пресс-конференции, посвящённой 25-летию детского музыкального театра «Домисолька»
Александр Щербак/ТАСС
Открытие кинофестиваля детских и семейных фильмов «Солнечный остров» в Крыму
Сергей Мальгавко/ТАСС
Как писал NEWS.ru, у Дмитрия Харатьяна на счету более 80 картин, среди них снискавшие популярность «Зелёный фургон», «Гардемарины, вперёд!» и многие другие.
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