Дмитрий Харатьян Дмитрий Харатьян Фото: Bridge of Arts Press Office/Global Look Press

Президент России Владимир Путин поздравил актёра Дмитрия Харатьяна с днём рождения.

21 января Харатьян отмечает 60-летний юбилей. Путин пожелал ему новых творческих достижений, здоровья и всего самого доброго. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

Благодаря щедрому, многогранному таланту и огромному запасу позитивной энергии вы добились успеха на актёрском поприще, ярко заявили о себе как о замечательном исполнителе, завоевали искреннюю любовь преданных поклонников эстрады и кинематографа, — отметил российский лидер.

Харатьян родился в узбекском городе Алмалык в 1960 году. Актёр окончил Высшее театральное училище (институт) имени М.С. Щепкина при Государственном академическом Малом театре России. Его дебют состоялся в фильме Владимира Меньшова «Розыгрыш».

Кадр из фильма «Зелёный фургон»

kharatyan.com

Актёр Дмитрий Харатьян на закрытии I Международного большого детского фестиваля в Московском международном Доме музыки

Евгения Новоженина/РИА Новости

www.kinopoisk.ru

«Фотографии на стене» (1978)

kino-teatr.ru

«Гардемарины, вперёд!» (1987)

kino-teatr.ru

«Виват, гардемарины!» (1991)

«Мордашка» (1990)

kino-teatr.ru

«Тайна королевы Анны, или Мушкетёры тридцать лет спустя» (1993)

kino-teatr.ru

Дмитрий Харатьян и Владимир Путин. Церемония вручения государственных наград 29 апреля 2008 года

kremlin.ru

Дмитрий Харатьян с композитором и режиссёром Еленой Суржиковой (справа), певицей Оксаной Науменко и Максимом Фёдоровым. Ноябрь 2010 года

Wikimedia

Актёр Дмитрий Харатьян (Людовик XIV) и актриса Евгения Крюкова (Лавальер) в фильме режиссёра Георгия Юнгвальда-Хилькевича «Возвращение мушкетёров»

РИА Новости

Актёр, председатель попечительского совета коллектива Дмитрий Харатьян на пресс-конференции, посвящённой 25-летию детского музыкального театра «Домисолька»

Александр Щербак/ТАСС

Открытие кинофестиваля детских и семейных фильмов «Солнечный остров» в Крыму

Сергей Мальгавко/ТАСС

Как писал NEWS.ru, у Дмитрия Харатьяна на счету более 80 картин, среди них снискавшие популярность «Зелёный фургон», «Гардемарины, вперёд!» и многие другие.

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