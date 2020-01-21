https://static.news.ru/photo/1ce33f42-3c47-11ea-8427-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Харатьян Фото: Bridge of Arts Press Office/Global Look Press

Президент России Владимир Путин поздравил актёра Дмитрия Харатьяна с днём рождения.

21 января Харатьян отмечает 60-летний юбилей. Путин пожелал ему новых творческих достижений, здоровья и всего самого доброго. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

Благодаря щедрому, многогранному таланту и огромному запасу позитивной энергии вы добились успеха на актёрском поприще, ярко заявили о себе как о замечательном исполнителе, завоевали искреннюю любовь преданных поклонников эстрады и кинематографа, — отметил российский лидер.

Харатьян родился в узбекском городе Алмалык в 1960 году. Актёр окончил Высшее театральное училище (институт) имени М.С. Щепкина при Государственном академическом Малом театре России. Его дебют состоялся в фильме Владимира Меньшова «Розыгрыш».

Кадр из фильма «Зелёный фургон» kharatyan.com Актёр Дмитрий Харатьян на закрытии I Международного большого детского фестиваля в Московском международном Доме музыки Евгения Новоженина/РИА Новости www.kinopoisk.ru «Фотографии на стене» (1978) kino-teatr.ru «Гардемарины, вперёд!» (1987) kino-teatr.ru «Виват, гардемарины!» (1991) «Мордашка» (1990) kino-teatr.ru «Тайна королевы Анны, или Мушкетёры тридцать лет спустя» (1993) kino-teatr.ru Дмитрий Харатьян и Владимир Путин. Церемония вручения государственных наград 29 апреля 2008 года kremlin.ru Дмитрий Харатьян с композитором и режиссёром Еленой Суржиковой (справа), певицей Оксаной Науменко и Максимом Фёдоровым. Ноябрь 2010 года Wikimedia Актёр Дмитрий Харатьян (Людовик XIV) и актриса Евгения Крюкова (Лавальер) в фильме режиссёра Георгия Юнгвальда-Хилькевича «Возвращение мушкетёров» РИА Новости Актёр, председатель попечительского совета коллектива Дмитрий Харатьян на пресс-конференции, посвящённой 25-летию детского музыкального театра «Домисолька» Александр Щербак/ТАСС Открытие кинофестиваля детских и семейных фильмов «Солнечный остров» в Крыму Сергей Мальгавко/ТАСС

Как писал NEWS.ru, у Дмитрия Харатьяна на счету более 80 картин, среди них снискавшие популярность «Зелёный фургон», «Гардемарины, вперёд!» и многие другие.