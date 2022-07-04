«Вице-премьер к нему приходил»: Запашный о связях Галкина с правительством Дрессировщик Запашный рассказал о близких связях Галкина с правительством России

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Максим Галкин

Уехавший из России на фоне спецоперации на Украине юморист Максим Галкин был близок к правительству, а один из вице-премьеров приходил к артисту на день рождения в гости. Об этом NEWS.ru сообщил дрессировщик, гендиректор Большого Московского цирка Эдгард Запашный.

Мы часто снимались у него (Максима Галкина. — NEWS.ru) в программах, бывали на одних банкетах. И он не произвёл на меня впечатление безрассудного человека. Это был молодой парень, очень близкий к правительству. Вице-премьер к нему на день рождения приходил. То есть не Галкин к ним [приходил], а они к нему, — рассказал Эдгард Запашный.

Ранее блогер Гаспар Авакян обвинил юмориста Максима Галкина в распространении фейков о действиях Вооружённых сил РФ на Украине. Как стало известно NEWS.ru, он попросил полицию проверить слова артиста о попадании «российских крылатых ракет в жилой дом в Одессе», прозвучавшие в видео, которое было опубликовано 24 апреля в соцсетях.

22 июня Авакян сообщил о получении уведомления о том, что ГУ МВД по Ростовской области в ходе проверки выявило признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 207.3 УК РФ, и передало обращение блогера в Следственный комитет. Авакян рассказал NEWS.ru, почему он написал заявление в полицию на Галкина и какого наказания ждёт для артиста.