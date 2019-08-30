https://static.news.ru/photo/952d1aaa-cb8a-11e9-84b0-fa163e074e61_660.jpg Валери Харпер Фото: Nancy Kaszerman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американская актриса Валери Харпер умерла в США после шести лет борьбы с раком мозга. Обладательнице премии «Золотой глобус» и четырёх премий «Эмми» было 80 лет.

Известность актриса получила благодаря ролям в ситкомах «Шоу Мэри Тайлер Мур», «До смерти красива», «Мелроуз Плейс» и «Отчаянные домохозяйки». Роль второго плана в комедийном сериале 1970-х «Шоу Мэри Тайлер Мур» принесла ей три премии «Эмми», сообщает журнал The Hollywood Reporter .

Со своим вторым мужем, актёром и продюсером Тони Кацциотти, актриса прожила в браке почти 40 лет. Своих детей у супругов не было, но они воспитали приёмную дочь, ныне 36-летнюю актрису Кристину Кацциотти.

Ранее News.ru сообщал, что народная артистка Украины, кавалер ордена Княгини Ольги Евгения Дембская умерла в Одессе в возрасте 98 лет. Дембская с 1953 года работала в Одесском академическом театре музыкальной комедии имени М. Водяного. Она сыграла за свою карьеру более 200 ролей.