Вадим Самойлов: я знаю людей из власти, которые не должны там находиться Идущий в депутаты музыкант рассказал о своих планах борьбы с «клопами во власти» и первом альбоме после «Агаты Кристи» на стихи Владислава Суркова

Фото: Личный архив Вадима Самойлова

До единого дня голосования в России осталось меньше месяца. Одним из самых неожиданных участников выборов стал основатель группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов, уже получивший удостоверение кандидата в депутаты городской думы Асбеста (Свердловская область). О планах в борьбе с «клопами во власти», первом полноценном альбоме после «Агаты Кристи», куда войдут две песни экс-помощника президента Владимира Путина Владислава Суркова, и условии, при котором согласится пожать руку уехавшим из России на фоне проведения военной операции на Украине артистам, Вадим Самойлов рассказал в интервью NEWS.ru.

«Бороться с клопами во власти можно собственным примером — самому не быть таким»

— Вы уже заявили, что в случае победы на выборах намерены бороться с «клопами во власти». Кого конкретно вы считаете «клопами»? И каким образом собираетесь от них избавиться?

— Я имею в виду людей, которые идут во власть из личного интереса: займу пост и буду пилить бюджет. У меня есть такая песня:

«Чистые лицом — гнилые нутром.

Адамы и Евы,

Шакалы, гиены.

В домах нирвана —

В душах погром».

Я был членом Общественной палаты (ОП) РФ два созыва, с 2008 по 2012 год. Видел таких, знаю. В то время в ОП стекались различные выгнанные из регионов министры, замы министров и другие опытнейшие аппаратчики, которые умело купируют любую инициативу по принципу «как бы чего не вышло». Для меня очевидно, что люди, которые срывают один проект за другим, идут во власть ради власти, а не помощи людям.

В ОП я пришел с несколько идеалистическим представлением о людях в кабинетах власти, о многих из этих людей я зубы сломал. В конечном счете я понял, что должен начинать с малого.

Асбест — это, во первых, мой родной город, в котором я вырос и из которого произошел такой феномен, как «Агата Кристи». Группа парней, учившихся в одной школе, стала коллективом, который завоевал всесоюзный тогда успех. Этот феномен, мне кажется, повторяем. И он является хорошим примером для другой молодежи в моногородах.

Мне кажется, если мы хотим возрождать оптимизм у нас в стране, то нужно возрождать его сначала в малых поселениях, малых городах и даже в малых деревнях. Если мы создадим климат, когда молодому человеку не захочется никуда уезжать, это будет большим достижением. Этим и занимаемся.

— Вы знаете, многие кандидаты перед выборами декларируют благородные цели, а потом первым делом повышают себе зарплату...

— Должность депутата городской думы, куда я баллотируюсь, абсолютно бесплатная, на общественных началах. Для меня это не имеет значения. Потому что я иду не за деньгами и не за властью, а за возможностью сделать что-то хорошее в городе. Место депутата, я считаю, может мне помочь. А бороться с «клопами во власти», я думаю, можно собственным примером — самому таким не быть.

На днях у меня была первая неформальная встреча с избирателями. Пришли простые жители, в основном пенсионеры. Кто-то ворчал в мою сторону: «Да он вообще в Москве живет». Я рассказывал, что теперь живу в Екатеринбурге, объяснял, что уже сделал со своей командой в Асбесте. Мы запустили образовательный проект для творческой самодеятельности.

Дальше мне как депутату предстоит ходить по дворам, выявлять болячки населения. Уже подходят со своими проблемами: «Нам тротуар нужен, а нам бы тут парковку». Будем стараться помочь. К счастью, у меня сложилась хорошая команда. Основной мой фокус — молодежная культурная политика, создание доступной среды для инвалидов, поддержка ветеранских организаций. Но и от тротуаров и парковок тоже никуда не деться, я отдаю себе в этом отчет.

— Вы самовыдвиженец. Почему идете не от партии? Не разделяете программы ни одной из них?

— Да, программы партий я не разделяю, считаю их как раз признаком существующего политического формализма.

В партию, как мне кажется, люди идут за тем, чтобы строить карьеру. Я все-таки не политик. То, чем занимаюсь, — это общественная нагрузка. Но я готов сотрудничать с любыми политическими силами в регионе. Лишь бы это была настоящая позитивная повестка, это самое важное. Однако причислять себя к какой-либо политической структуре не собираюсь.

— Предвыборная кампания стоит денег. Кто финансирует вас как кандидата?

— Это две крупные компании, которые я не буду называть. Наша задача — делать жизнь горожан комфортнее и уютнее, а не саморекламироваться.

Фото: Личный архив Вадима Самойлова

«Я не против геев, у меня даже есть такие друзья в шоу-бизнесе»

— В России уже был один президент с Урала. Есть ли у вас президентские амбиции? Планируете ли позже баллотироваться в Госдуму?

— Конечно, я никакой не президент. Это другого типа люди. Я по жизни — творческий продюсер, креативный. И немножко комиссар, мотиватор. Поэтому, конечно, президентом я не буду.

Что же касается Госдумы или думы Екатеринбурга, то если опыт работы в Асбесте приведет к хорошим результатам и его можно будет транслировать на всю Свердловскую область или даже на всю Россию, я не зарекаюсь. Но пока таких задач себе не ставлю.

— Почти год назад вы в резкой форме раскритиковали работу Ельцин Центра, который, по вашему мнению, ведет «либеральную пропаганду». Чего вы хотели добиться этой речью? Закрытия Ельцин Центра?

— Я не считаю Ельцин Центр ненужным объектом. Он может и должен быть площадкой для дискуссий между носителями разнообразных точек зрения. Дискуссий позитивных, которые привели бы к пониманию, куда нам стоит двигаться, что будет лучше для общества.

Проблема заключается в том, что на сегодняшний день Ельцин Центр находится в исключительно либеральной повестке. Там есть силы, которые занимаются откровенной дискредитацией государства и спецоперации России на Украине.

Но что еще хуже — они поддерживают ЛГБТ-движения. Я не против геев. Я не гомофоб. Более того, в шоу-бизнесе у меня даже есть такие друзья. Вопрос в том, что нельзя навязывать [гомосексуализм]. Тем более маленьким детям.

К сожалению, Ельцин Центр засветился в проектах и программах, которые опускали фокус интересов до подростков и даже ниже. То есть они обращаются к детям со всей этой историей, которая сейчас разворачивается в Европе: что ребенок должен определиться с полом в два-три-четыре года. Эта повестка у нас в Екатеринбурге есть. Я считаю это развращением в той или иной форме. Ельцин Центр, к сожалению, поощряет и поддерживает такие проекты. Это для меня абсолютно неприемлемо.

Но у нас скоро выборы губернатора, депутатов. Может быть, придут свежие силы и будут чаще обращать на это внимание. Проблема существует, мы об этом говорим, сейчас многие об этом заговорили. Я надеюсь, что процесс будет сдвигаться.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости Вадим Самойлов

«Юрий Шевчук для меня — это тоже часть Родины»

— Ваш коллега Юрий Шевчук на концерте в Уфе, после которого суд признал его виновным в дискредитации ВС РФ, сказал, что Родина для него — это не власть, а «бабушка нищая на вокзале, продающая картошку». А что для вас Родина?

— Для меня это и нищая бабушка, и ветеран боевых действий, и доктор в больнице. И даже бомж на вокзале.

Шевчук сам — это тоже Родина: большой артист, талантливый. Мне кажется, что его заявление несколько популистское. Типа вот я такой за бедных. Ты не один за бедных, Юрий, успокойся.

Я тоже знаю болячки власти, знаю людей из власти, которые не должны там находиться. Но я не считаю, что власти как таковой не должно быть, — то, что нам навязывают наши как минимум западные оппоненты и дружно подхватывают глупые или проплаченные либералы.

И в вооруженных силах сегодня непросто. Благодаря СВО происходит момент чистки во всем обществе.

— Если Андрей Макаревич, Максим Галкин, Борис Гребенщиков вернутся в Россию и вы встретитесь за кулисами сборного концерта, пожмете им руки?

— Даже дипломаты противоборствующих стран пожимают друг другу руки перед переговорами. И у меня рука не отсохнет.

Если они вернутся, то, наверное, произойдет какой-то акт не то чтобы покаяния, но должны быть сказаны оправдательные слова. Надо послушать, что именно они скажут, — тогда поймем, будем ли дальше пожимать друг другу руки.

У меня душа русская, а русские рады людям, которые сумели преодолеть свои заблуждения.

— Вы согласны с предложением запретить уехавшим артистам возвращаться на родину?

— Я так не считаю. Вероятно, им не следует работать на государственных площадках. Но они сами должны отказываться от таких выступлений. Это будет честная позиция.

Вот я работаю на госплощадках, потому что поддерживаю позицию государства.

Но если это частные выступления, то запрещать не надо. Я считаю, что нам не следует опускаться в культурные репрессии.

— В Госдуме создана Группа по расследованию антироссийской деятельности (ГРАД) в сфере культуры. Авторы инициативы предлагают лишить либерально настроенных деятелей искусства, не поддержавших СВО, господдержки. Вы считаете правильным, когда государство дает деньги только тем, кто с ним согласен?

— Наверное, надо это делать, чтобы не было двурушничества со стороны артистов. А то у нас некоторые артисты на фестивале «Нашествие» — группа «Порнофильмы», к примеру, была такая — отказались выступать, потому что рядом с площадкой поставили военную технику. А потом выяснилось, что за пару месяцев до этого они выступали на Украине на фестивале, где собирались деньги в поддержку АТО. То есть против Донбасса. Чтобы такого не было, имеет смысл мониторить ситуацию.

Но гораздо больше есть необходимость в создании новой культурной политики по поддержанию нового патриотического искусства. Я сейчас не про песни о войне. А вообще нового искусства — более содержательного, затрагивающего философские вопросы. Может быть, следует ввести систему грантовой поддержки таких произведений искусства в литературе, музыке.

— Вы почувствовали сокращение доходов после начала СВО?

— На фоне ковида падение не такое значительное. Может быть, нам везет, что мы выступаем на фестивалях и Днях городов... Я не чувствую, что меньше стало [выступлений]. Но у меня нет и амбиций, нет затрат больших — я не содержу дорогущие виллы.

Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости Вадим Самойлов

— Ваши концерты за границей отменили?

— А я давно не езжу за границу, выступаю в России с группой. Чаще сейчас выступаем на фестивалях. Заказные концерты у нас тоже случаются, поскольку любителей «Агаты Кристи» много.

Сейчас у меня готовится к выходу новый альбом, с осени начну давать свои авторские концерты с новым материалом. То есть пока выступлений хватает. Также стараемся выступать перед служащими ВС РФ. С 2015 года я активно ездил в Донбасс и Луганскую республику. Сейчас туда многие артисты ездят — и Григорий Лепс, и Олег Газманов, и другие. Это здорово. Мы тоже продолжаем выступать и в госпиталях, и в воинских частях. Вот буквально на днях я выступал перед нашими летчиками в Крыму.

Мы давно наладили связи с военными, были и в Сирии, и в других горячих точках. У нас очень много знакомых руководителей военных округов, которые помогают, содействуют.

— Филипп Киркоров недавно посетил раненых участников СВО в госпитале в Крыму. Не все поверили в искренность артиста. А вы верите?

— Я не знаком с Филиппом лично. Поэтому мне трудно сказать, искренний поступок или нет. Но он же поехал туда. Даже если увидел в этом какую-то свою выгоду, всё равно он подарил людям радость. К тому же в этом есть и очень большой воспитательный момент.

Я сам, когда впервые приехал выступать в Донбасс, испытал очень сильные эмоциональные ощущения. Когда ты выходишь там на сцену, допустим, на День Победы, понимаешь, что ты здесь не звезда, а часть большой России. И ты берешь на себя ответственность быть лицом России.

Я помню, какие были глаза у Олега Газманова, когда он выступал в Донецке и вся площадь пела его песню «Офицеры». Эмоции от исполнения песен там совсем другие.

Про дружбу с Сурковым и первый альбом после «Агаты Кристи»

— Ходят слухи о вашей дружбе с экс-помощником президента Владиславом Сурковым, который был куратором украинского направления в Кремле. СМИ утверждали, что вы входите в его ближний круг. Что вас связывает на самом деле?

— С Владиславом Сурковым у нас была творческая дружба. Он очень талантливый автор. В свое время, когда я не знал, кто такой Владислав Сурков, ко мне обратились как к продюсеру: показали авторский материал, предложили послушать его и оценить с профессиональной точки зрения. Я послушал, и мне очень понравилось. Мы даже записали две пластинки не для публики («Полуострова» в 2003 году и «Полуострова-2» в 2006 году. — NEWS.ru). Сейчас они выложены на моих ресурсах, разумеется, с согласия Владислава Юрьевича.

В процессе нашего общения Владислав Юрьевич узнал мою позицию по Донбассу. И когда он курировал Донбасс, то предложил мне поучаствовать в культурной повестке. Я участвовал, давал концерты. Это важно для меня.

— Сейчас общаетесь с Сурковым?

— Нет, давно не пересекались. Но в моем новом альбоме будут две его песни — интересные, значимые, глубокие.

— Как будет называться ваш альбом?

— Названия еще нет. Это мой первый настоящий полноценный альбом после «Агаты Кристи». Я очень долго его рожал, долго внутри себя копался, пытаясь понять, кто я, что из себя представляю...

Это будет мой дебютный полноценный постагатовский альбом. В нем можно будет узнать и «Агату Кристи», и другие мои работы, и парафразы советских композиторов — всё, что меня сформировало как музыканта.