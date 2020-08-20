В Токио откроют тематический парк, посвящённый Гарри Поттеру

https://static.news.ru/photo/1e41de5e-e2cb-11ea-8e22-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ringo Chiua/Global Look Press via ZUMA Press/Global Look Press

Компания Warner Bros. Entertainment планирует открыть в Японии тематический парк развлечений по мотивам серии книг «Гарри Поттер» британской писательницы Джоан Роулинг. Он будет расположен в Токио.

Площадка будет построена в районе Нэрима, на месте другого парка — Тосимаэн, площадь которого составляет 30 тысяч кв. м, сообщает Variety. Строительство начнётся в 2023 году.

Это будет второе тематическое заведение в мире, посвящённое истории о юном волшебнике. В 2012 году в Лондоне открыли музей Гарри Поттера.

Кроме того, существует несколько развлекательных мест, ставших частью парка корпорации Universal. Они стилизованы под места, описанные Роулинг, например деревня Хогсмид, школа Хогвартс и платформа 9¾ на вокзале Кингс-Кросс.

Как писал NEWS.ru, фильм «Гарри Поттер и философский камень» стал второй картиной франшизы о юном волшебнике, кассовые сборы которой превысили $1 млрд. Ленту выпустили в повторный прокат в Китае, что позволило увеличить её прибыль.