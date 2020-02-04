В Библиотеке им. Чехова в Санкт-Петербурге заработает Центр манги и комиксов.
К концу 2020 года в коллекцию соберут свыше двух тысяч графических книг, в том числе раритеты из СССР,
В Москве и Екатеринбурге собирались манга-клубы, но их участники, в основном, занимались рисованием. У нас в же можно будет и взять книги на дом, и прослушать лекции, и научиться самим создавать мангу на мастер-классах, — рассказала руководительница проекта Юлия Тарасюк.
Кроме того, в библиотеке откроется книжный клуб «Серебряная манга», где люди старшего возраста смогут вместе читать и обсуждать комиксы.
Как писал NEWS.ru, съёмки фильма «Майор Гром: Чумной доктор» по одноимённым комиксам компании Bubble Comics официально завершились. Студия опубликовала ролик о работе над картиной, который изначально был создан только для членов съёмочной группы.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен