https://static.news.ru/photo/ae068f74-4750-11ea-be3e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

В Библиотеке им. Чехова в Санкт-Петербурге заработает Центр манги и комиксов.

К концу 2020 года в коллекцию соберут свыше двух тысяч графических книг, в том числе раритеты из СССР, сообщает «Фонтанка».

В Москве и Екатеринбурге собирались манга-клубы, но их участники, в основном, занимались рисованием. У нас в же можно будет и взять книги на дом, и прослушать лекции, и научиться самим создавать мангу на мастер-классах, — рассказала руководительница проекта Юлия Тарасюк.

Кроме того, в библиотеке откроется книжный клуб «Серебряная манга», где люди старшего возраста смогут вместе читать и обсуждать комиксы.

Как писал NEWS.ru, съёмки фильма «Майор Гром: Чумной доктор» по одноимённым комиксам компании Bubble Comics официально завершились. Студия опубликовала ролик о работе над картиной, который изначально был создан только для членов съёмочной группы.