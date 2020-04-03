В Петербурге запустили онлайн-экскурсии по достопримечательностям города

https://static.news.ru/photo/01e7ed6c-75a6-11ea-ad56-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Комитет по культуре Санкт-Петербурга проведёт виртуальные экскурсии по городским достопримечательностям. Проект запущен совместно с социальной сетью «ВКонтакте».

Экскурсии будут проводиться с эффектом присутствия, сообщает ТАСС со ссылкой на комитет. Первым объектом, который можно исследовать онлайн в формате 360-градусной панорамы, стал Исаакиевский собор.

В рамках развития проекта планируется создание цифровых копий других знаковых культурных локаций Санкт-Петербурга, — говорится в сообщении.

Сейчас все желающие могут удалённо изучить интерьеры Исаакиевского собора в высоком качестве и оказаться в тех его частях, которые обычно недоступны для посетителей.

Как писал NEWS.ru, Музей Победы на Поклонной горе в Москве опубликовал онлайн-экскурсию, рассказывающую о Сталинградской битве. Программа обратит внимание на диорамы и экспонаты, которым обычно зрители уделяют недостаточно внимания. Её запустили для людей, находящихся в изоляции в связи с пандемией коронавируса.