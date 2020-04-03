В Петербурге запустили онлайн-экскурсии по достопримечательностям города

Комитет по культуре Санкт-Петербурга проведёт виртуальные экскурсии по городским достопримечательностям. Проект запущен совместно с социальной сетью «ВКонтакте».
Экскурсии будут проводиться с эффектом присутствия,
В рамках развития проекта планируется создание цифровых копий других знаковых культурных локаций Санкт-Петербурга, — говорится в сообщении.
Сейчас все желающие могут удалённо изучить интерьеры Исаакиевского собора в высоком качестве и оказаться в тех его частях, которые обычно недоступны для посетителей.
Как писал NEWS.ru, Музей Победы на Поклонной горе в Москве опубликовал онлайн-экскурсию, рассказывающую о Сталинградской битве. Программа обратит внимание на диорамы и экспонаты, которым обычно зрители уделяют недостаточно внимания. Её запустили для людей, находящихся в изоляции в связи с пандемией коронавируса.
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