На Акунина завели уголовное дело На писателя Акунина завели уголовное дело о дискредитации ВС РФ

Фото: Николай Галкин/ТАСС

Борис Акунин

В отношении писателя Бориса Акунина возбудили уголовное дело за дискредитацию Вооруженных сил России, сообщает РЕН ТВ. По данным телеканала, поводом послужило распространение им фейков с призывами к экстремистской деятельности.

Возбуждено уголовное дело по ст. 280.3 УК РФ, — уточнил собеседник телеканала.

Ранее Росфинмониторинг внес писателя, настоящее имя которого Григорий Чхартишвили, в перечень террористов и экстремистов. Это произошло после его беседы с российскими пранкерами Вованом и Лексусом. Они представились президентом Украины Владимиром Зеленским и экс-министром культуры республики Александром Ткаченко. В разговоре с ними Акунин одобрил атаки украинских БПЛА на российские города.

После этих слов зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, выражаясь словами русского классика Михаила Булгакова, назвал прозаиков, среди которых Борис Акунин и Дмитрий Быков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), «самой гнусной мразью». Политик указал, что за свои труды платят те же самые люди, которым они желали «смерти от украинских беспилотников».

Позже издательство АСТ, сервис цифровых книг «Литрес» и объединенная сеть книжных магазинов «Читай-город — Буквоед» приостановили выпуск и продажи книг Акунина. Решение объяснили высказыванием прозаика против российской армии и в поддержку Украины.