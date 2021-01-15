В Москве простились с актёром Дмитрием Гусевым

https://static.news.ru/photo/a9046dd4-5811-11eb-a70a-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Гусев Фото: teatr-uz.ru

В Москве прошла церемония прощания с актёром Дмитрием Гусевым. Коллеги, близкие и поклонники пришли проводить звезду сериалов «Метод» и «Глухарь» в Театр на Юго-Западе.

Сцену в театре затянули тёмной тканью, в центре установили открытый гроб с телом покойного. На экране показывали моменты из фильмов и спектаклей с участием Дмитрия Гусева. Прощальную речь произнёс художественный руководитель театра Олег Леушин, сообщает Пятый канал.

Пожилые родители актёра, живущие в Томской области, не смогли приехать на похороны из-за проблем со здоровьем. Отец артиста испытывает серьёзные проблемы с сердцем, и транспортировка в Москву может быть для него опасной. Мать же находится в тяжёлом душевном состоянии после гибели сына.

Во время церемонии жене Светлане стало плохо. 17-летнему сыну артиста пришлось поддерживать мать.

Дмитрий Гусев скоропостижно скончался 13 января в Москве, находясь за рулём автомобиля. Как писал NEWS.ru, он ехал со съёмок к жене — супруги собирались отметить годовщину свадьбы. Актёру было 45 лет. По предварительным данным, он умер от остановки сердца.

Актёр был известен по многочисленным ролям в кино и сериалах. За свою карьеру он снялся в сотне кинолент, среди которых «Воронины», «Скорая помощь», «Глухарь», «Обратная сторона Луны», «Солдаты», «Последний рубеж» и другие. В 2001 году он окончил актёрский факультет Ярославского государственного театрального института, с того же года служил в Театре на Юго-Западе.

Внезапная гибель актёра Театра на Юго-Западе Дмитрия Гусева стала не просто трагедией для его близких, коллег и поклонников. Семья артиста осталась без кормильца: теперь его безработная вдова Светлана вынуждена в одиночку разбираться с миллионным долгом по ипотеке.

Единственный доход Светлане, которая теперь одна воспитывает двоих детей — 17-летнего сына и восьмилетнюю дочь, приносят танцевальные занятия в клубе деревни Образцово, где проживает семья. Но за это она получает порядка семи-девяти тысяч рублей в месяц.