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В МХТ им. Чехова рассказали о состоянии госпитализированного Любшина

11:14, 13 сентября 2021
В МХТ им. Чехова рассказали о состоянии госпитализированного Любшина Народный артист России, ведущий актёр Художественного театра МХТ имени Чехова Станислав Любшин Фото: vk.com/kinoklubnostalgia
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Причиной госпитализации народного артиста России Станислава Любшина стал несчастный случай на сцене во время спектакля «Чайка» 11 сентября, рассказали NEWS.ru в пресс-службе МХТ им. Чехова. Представители учреждения отметили, что актёр получил «нетяжёлую травму».

Это произошло во время спектакля. Травма нетяжёлая, просто несчастный случай на сцене. Его увезли в больницу. Он действительно находится в больнице. Но мы перестраховались, чтобы он там побыл подольше, примерно неделю, — подчеркнули в МХТ им. Чехова.

В театре отметили, что Любшин поскользнулся. До этого в Telegram-канале «МК: срочные новости» заявили, что 88-летний мужчина доставлен в лечебное учреждение с «серьёзной травмой головы». По сюжету спектакля «Чайка» герой Любшина — Пётр Сорин — действительно должен падать.

Ранее дочь скончавшегося от последствий COVID режиссёра Владимира Меньшова раскрыла свой последний разговор с отцом. Ей удалось увидеть его в реанимации, когда он был ещё в сознании. В интервью YouTube-шоу «А поговорить?» Юлия Меньшова рассказала, что в тот день привезла ему уху из ресторана.

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