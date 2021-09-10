В МХТ им. Чехова рассказали о состоянии госпитализированного Любшина

Причиной госпитализации народного артиста России Станислава Любшина стал несчастный случай на сцене во время спектакля «Чайка» 11 сентября, рассказали NEWS.ru в пресс-службе МХТ им. Чехова. Представители учреждения отметили, что актёр получил «нетяжёлую травму».

Это произошло во время спектакля. Травма нетяжёлая, просто несчастный случай на сцене. Его увезли в больницу. Он действительно находится в больнице. Но мы перестраховались, чтобы он там побыл подольше, примерно неделю, — подчеркнули в МХТ им. Чехова.

В театре отметили, что Любшин поскользнулся. До этого в Telegram-канале «МК: срочные новости» заявили , что 88-летний мужчина доставлен в лечебное учреждение с «серьёзной травмой головы». По сюжету спектакля «Чайка» герой Любшина — Пётр Сорин — действительно должен падать.

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