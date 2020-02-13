https://static.news.ru/photo/af825466-4e74-11ea-9fde-fa163e074e61_660.jpg Фото: DC Entertainment/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Компания Warner Bros. объявила о планах создать первый ресторан, посвящённый персонажу комиксов вселенной DC Бэтмену. Заведение будет находиться в Лондоне.

Место будет называться Park Row, в честь района Готэм, где живут враги Брюса Уэйна, сообщает Forbes. Ресторан, предположительно, начнёт работу весной.

В заведении будут открыты такие залы, как лаунж Пингвига и суши-бар Харли Квинн. Всего в общепите можно будет посидеть в пяти разных зонах. Минимальная цена за позицию в меню составит 45 фунтов стерлингов (около 3700 рублей).

Как писал NEWS.ru, Warner Bros. объявила полный состав актёров, которые исполнят основные роли в новом фильме «Бэтмен» режиссёра Мэтта Ривза.