Компания Warner Bros. объявила о планах создать первый ресторан, посвящённый персонажу комиксов вселенной DC Бэтмену. Заведение будет находиться в Лондоне.
Место будет называться Park Row, в честь района Готэм, где живут враги Брюса Уэйна,
В заведении будут открыты такие залы, как лаунж Пингвига и суши-бар Харли Квинн. Всего в общепите можно будет посидеть в пяти разных зонах. Минимальная цена за позицию в меню составит 45 фунтов стерлингов (около 3700 рублей).
Как писал NEWS.ru, Warner Bros. объявила полный состав актёров, которые исполнят основные роли в новом фильме «Бэтмен» режиссёра Мэтта Ривза.
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