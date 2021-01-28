«Ушёл великий артист»: Собянин выразил соболезнования семье Ланового

https://static.news.ru/photo/318a6732-61b6-11eb-89a0-fa163e074e61_660.jpg Василий Лановой Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким Василия Ланового. По словам градоначальника, созданные народным артистом образы невозможно забыть.

Пришла горькая новость. Ушёл из жизни великий артист, всенародно любимый актёр Василий Семёнович Лановой. Его мужественные и благородные герои стали кумирами миллионов зрителей. Образы, которые он создал в кино и в театре, невозможно забыть, — написал глава столицы в Instagram.

Слова соболезнования также выразил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Трудно подбирать слова в такой момент. Легендарный человек! Патриот, великий актёр, почётный гражданин Москвы... Вечная память, Василий Семёнович! — написал политик в Twitter.

Василий Лановой умер вечером 28 января. Почти месяц он лежал в больнице с коронавирусом. В последний день у артиста наступило резкое ухудшение состояние, его перевели в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ.

Ранее NEWS.ru сообщал, что директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок подтвердил смерть народного артиста Василия Ланового. Руководитель не скрывал эмоций в беседе с журналистами и разрыдался.