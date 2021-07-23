Умер один из основателей «Ласкового мая» Алексей Мускатин

Музыкальный продюсер и организатор концертов Алексей Мускатин умер в возрасте 59 лет. Об этом сообщил в Instagram продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин.

По его словам, все артисты старались помочь Мускатину, но «болезнь оказалась сильнее».

Будем всегда его помнить, ведь благодаря ему была создана группа «Ласковый май». Благодаря ему Юра Шатунов и все артисты, которые приезжали в Москву, находили тепло и уют, — написал Разин.

Причину смерти продюсера он не уточнил.

Ранее сообщалось, что основатель и лидер культовой группы «Звуки Му» Пётр Мамонов умер 15 июля в возрасте 70 лет. Артист и музыкант боролся с коронавирусом почти три недели. О том, что он заразился, стало известно 1 июля. Мамонов лечился дома, но затем ему резко стало плохо. Музыканта увезли в больницу в Коммунарку и подключили к ИВЛ. У него было зафиксировано 87-процентное поражение лёгких.