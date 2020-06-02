Умер иллюстратор произведений Пушкина Энгель Насибулин

https://static.news.ru/photo/0cf0059a-a581-11ea-8bc8-fa163e074e61_660.jpg Энгель Насибулин Фото: Белинский Юрий/ТАСС

Умер советский и российский художник Энгель Насибулин. Ему было 86 лет.

О смерти артиста сообщили его близкие, передаёт ТАСС. У художника была констатирована смерть от сердечного приступа.

Энгель Насибулин ночью вызвал скорую помощь. Однако спасти его, к сожалению, не удалось, — говорится в сообщении.

Артист родился в январе 1934 года в Башкирии. Проходил обучение в Ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры имени Ильи Репина. Насибулин известен как иллюстратор книг русского писателя Александра Пушкина. Его работы можно увидеть в изданиях множества произведений, среди которых «Евгений Онегин», «Борис Годунов», «Михайловская лирика», «Лицейская лирика», «Болдинская лирика», «Граф Нулин» и «История села Горюхина».

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