Умер иллюстратор произведений Пушкина Энгель Насибулин

Умер советский и российский художник Энгель Насибулин. Ему было 86 лет.
О смерти артиста сообщили его близкие,
Энгель Насибулин ночью вызвал скорую помощь. Однако спасти его, к сожалению, не удалось, — говорится в сообщении.
Артист родился в январе 1934 года в Башкирии. Проходил обучение в Ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры имени Ильи Репина. Насибулин известен как иллюстратор книг русского писателя Александра Пушкина. Его работы можно увидеть в изданиях множества произведений, среди которых «Евгений Онегин», «Борис Годунов», «Михайловская лирика», «Лицейская лирика», «Болдинская лирика», «Граф Нулин» и «История села Горюхина».
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