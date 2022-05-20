Уедет ли Шевчук в Израиль? Что он говорил о спецоперации, родине и Украине Против лидера «ДДТ» могут возбудить уголовное дело по статье о фейках о ВС РФ. Высказывания артиста о России, Украине и эмиграции изучил NEWS.ru

Юрий Шевчук / Фото Владимир Астапкович/РИА Новости

Как сообщают СМИ, против лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука могут возбудить уголовное дело по статье о фейках о ВС РФ. Наказание предусматривает до пяти лет лишения свободы. Ранее, 18 мая на музыканта составили протокол за дискредитацию российских вооружённых сил (штраф до 50 тыс. рублей) после того, как он во время концерта в Уфе со сцены раскритиковал спецоперацию на Украине. Высказывания артиста о военной операции, России, Украине и возможной эмиграции в Израиль приводит NEWS.ru.

«Во многих местах России я физически страдал»

— Господь, конечно, Россию не обделил красотой и природными богатствами. Но во многих местах я физически страдал, наблюдая войну человека и природы, этой гармонии, подаренной нам создателем. Горы, леса, могучие реки и... нелепые бетонные заборы с кучами мусора тут и там.

Мы говорим о модернизации экономики, а у нас в стране все вены — дороги — в «тромбах».

Кое-где в Сибири и на Урале мы ехали на автобусе со скоростью 20 км/ч в течение пяти-шести часов, потому что вместо асфальта одни ямы.

Источник: peoples.ru

«Я пришёл к вере в 1970-е, когда церковь была в полном загоне»

— Я как человек, верующий в силы добра, думаю, что они гораздо больше, чем силы зла. Я пришёл к вере в 1970-е, когда церковь была в полном загоне. Приходя на Пасху, будучи хипаном, волосатым таким, я попадал в милицию. Потому что там мели, <...> если ты к храму просто подошёл. Быть верующим и ходить в храм божий — это было страшно революционно.

То, что некоторые бюрократы от РПЦ пытаются на образ божий наложить какую-то политическую кальку — за Путина, против Путина, это бред собачий. Церковь — это вообще «над», и вера — «над политикой». Это совершенно не касается политики. Церковь — это любовь и терпение.

Источник: «Эхо Москвы»

«Путин служит России, Путин рубится»

— Мы ещё не дожили до демократии и до президента, за которого я бы пошел на баррикады. Я лучше в деревне буду сидеть. Если надо, поставлю пулемет «Максим» и буду отстреливаться, как мой дед во время Гражданской войны — и от белых, и от красных. Это не говорит о том, что я не гражданин и не патриот России.

Юрий Шевчук ddt/vk.com

О Путине скажу так: один в поле воин. <...> Я убеждён: он служит России. Путин рубится. Но он просто-напросто один. Не слышу полемики при принятии тех или иных решений. У меня такое ощущение, что рядом с ним нет человека, друга, к которому бы Путин прислушивался.

Источник: Intermedia.ru

«Я ничего не боюсь и ничего не боялся»

— Я в КГБ в 1984 году на допросах сидел. Меня попросили подписать один документ, по которому я обязывался не писать больше песен. И я его не подписал. Тогда грозило три года.

Поэтому я ничего не боюсь и ничего не боялся. Жёсткие коллизии, жизненные ситуации нормального мужика заставляют задумываться над жизнью. Это нормально.

Источник: peoples.ru

«На Украине лидеров нет»

— Революцию делают одни, а плоды её используют другие. Так оно и вышло и на Украине, <...> на Украине много с кем беседовал. Начался там тот же Армагеддон, делёжка власти, народ страдает, не понимает, за кем идти, лидеров нет.

Источник: «Известия»

«Готов отказаться от госнаград, но не от гражданской позиции»

— Я готов вернуть свои награды обратно, сделаю это абсолютно спокойно (так музыкант отреагировал на предложение депутата Госдумы Екатерины Стенякиной лишить госнаград артистов и общественных деятелей, которые публично высказались против специальной военной операции в ДНР и ЛНР. — NEWS.ru). Но не готов отказаться от своей гражданской позиции.

И я не собираюсь эмигрировать в Израиль. Зачем? Во-первых, я не еврей. А если кроме шуток, я буду сопротивляться, даже если меня станут выпинывать из страны. Потому что я, блин, Родину люблю.

Для меня Родина — это не правительство, а хорошие простые люди, деревья. Я могу сутками целовать берёзки, как Серёга Есенин, и писать надрывные стихи. Родина — это бабушка, которой не хватает мелочи, чтобы расплатиться за колбасу в магазине. Вот для меня Родина.

Источник: NEWS.ru.