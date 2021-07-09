Участник шоу «Голос. Дети» погиб под колёсами электрички

В Московской области под колёса электрички попал участник шоу «Голос. Дети». Подросток трагически погиб в субботу, 10 июля, передаёт «МК». Мальчик ехал на мопеде через ж/д пути в наушниках.

Трагедия случилась вечером, около 19 часов, на переезде в районе платформы «43-й километр» Ярославского направления. Известно, что подросток ехал по пешеходному переходу, который не регулируется. Скорость мопеда была минимальной, однако это не спасло мальчика от наезда поезда.

Сообщается, что очевидцы кричали ему о приближающейся электричке. Из-за наушников на предупреждения он не отреагировал.

Погибший был единственным ребёнком в семье, рассказали родители и бабушка, которые в течение получаса прибыли на место происшествия. В марте этого года он пел в «Голосе. Дети» русскоязычную версию Чака Берри «Johnny B Goode», однако юноша не смог пройти «слепые» прослушивания. Его отец был чемпионом по мотокроссу.

Ранее сообщалось, что девять человек госпитализировали после происшествия с катером в Санкт-Петербурге. Проходя акваторию Дудергофского канала со стороны Финского залива, судно врезалось в берег набережной в месте расположения металлического заграждения. У одного из девяти пострадавших наступила клиническая смерть. Позднее он скончался.