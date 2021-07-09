Участник шоу «Голос. Дети» погиб под колёсами электрички

В Московской области под колёса электрички попал участник шоу «Голос. Дети». Подросток трагически погиб в субботу, 10 июля, передаёт «МК». Мальчик ехал на мопеде через ж/д пути в наушниках.
Трагедия случилась вечером, около 19 часов, на переезде в районе платформы «43-й километр» Ярославского направления. Известно, что подросток ехал по пешеходному переходу, который не регулируется. Скорость мопеда была минимальной, однако это не спасло мальчика от наезда поезда.
Сообщается, что очевидцы кричали ему о приближающейся электричке. Из-за наушников на предупреждения он не отреагировал.
Погибший был единственным ребёнком в семье,
Ранее сообщалось, что девять человек госпитализировали после происшествия с катером в Санкт-Петербурге. Проходя акваторию Дудергофского канала со стороны Финского залива, судно врезалось в берег набережной в месте расположения металлического заграждения. У одного из девяти пострадавших наступила клиническая смерть. Позднее он скончался.