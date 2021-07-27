«У меня есть свидетель»: друг Панина раскрыл новые факты об убийстве актёра

Друг погибшего при загадочных обстоятельствах актёра Андрея Панина (1962–2013) Геннадий Русин в эксклюзивном комментарии для NEWS.ru рассказал о свидетеле, который способен пролить свет на давно закрытое дело и вскрыть новые факты о возможном убийстве артиста.

У меня есть свидетель, который подтверждает, что Андрей передавал деньги [на развитие нефтяного бизнеса]. Есть человек, которому Андрей за неделю перед смертью сказал, что вложился в это дело, — признался Русин.

Друг актёра настаивает на том, что к устранению Панина могут быть причастны некие предприниматели из Одессы, которые якобы взяли у артиста $500 тысяч на развитие нефтяного бизнеса под расписку о ежемесячных выплатах в размере $100 тысяч. По мнению Русина, злоумышленники избили актёра, чтобы беспрепятственно найти ту самую расписку — единственное доказательство их долговых обязательств перед Паниным. В пользу этой версии говорит и беспорядок в квартире, который может указывать на попытку преступников найти что-то ценное или значимое.

Ранее сообщались другие подробности обстоятельств смерти Андрея Панина: исчезновение записей с камер видеонаблюдения и показания председателя ТСЖ.