Третий муж Пугачёвой прокомментировал смерть Стефановича

Третий муж Аллы Пугачёвой, музыкальный продюсер Евгений Болдин прокомментировал смерть бывшего супруга Примадонны Александра Стефановича. Он сказал, что не будет присутствовать на похоронах, несмотря на то что «хорошо относился» к режиссёру, передаёт «МК».

Он был интересный человек. Я к нему хорошо относился. Я честно говорю, что сожалею, это действительно так. Я не лукавлю, — ответил Болдин на вопрос о том, каким Стефанович был человеком.

Он рассказал, что никаких противостояний, даже в момент его знакомства с Пугачёвой, когда она ещё формально была женой режиссёра, между ними не было. При этом «на более глубокие вопросы» по этой теме он отвечать не стал.

Болдин и Пугачёва были в браке с 1985 года до конца 1993-го. Спустя два с половиной месяца после развода с ним Примадонна вышла замуж в четвёртый раз — за Филиппа Киркорова. Режиссёр Александр Стефанович был вторым мужем певицы. Они были женаты три года.

Стефанович умер 13 июля в возрасте 76 лет. Он скончался от коронавируса, находясь в реанимации больницы имени Бахрушиных. В клинику он попал в состоянии средней степени тяжести и 50-процентным поражением лёгких.

Ранее продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин рассказал в беседе с NEWS.ru, как режиссёр Александр Стефанович предал Пугачёву. Он подтвердил: Стефанович во время брака действительно опекал Пугачёву как певицу. Но Разин уверен, что тот преувеличивал свои заслуги в её успехе.