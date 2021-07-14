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Третий муж Пугачёвой прокомментировал смерть Стефановича

17:22, 14 июля 2021
Евгений Болдин Евгений Болдин Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press
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Третий муж Аллы Пугачёвой, музыкальный продюсер Евгений Болдин прокомментировал смерть бывшего супруга Примадонны Александра Стефановича. Он сказал, что не будет присутствовать на похоронах, несмотря на то что «хорошо относился» к режиссёру, передаёт «МК».

Он был интересный человек. Я к нему хорошо относился. Я честно говорю, что сожалею, это действительно так. Я не лукавлю, — ответил Болдин на вопрос о том, каким Стефанович был человеком.

Он рассказал, что никаких противостояний, даже в момент его знакомства с Пугачёвой, когда она ещё формально была женой режиссёра, между ними не было. При этом «на более глубокие вопросы» по этой теме он отвечать не стал.

Болдин и Пугачёва были в браке с 1985 года до конца 1993-го. Спустя два с половиной месяца после развода с ним Примадонна вышла замуж в четвёртый раз — за Филиппа Киркорова. Режиссёр Александр Стефанович был вторым мужем певицы. Они были женаты три года.

Стефанович умер 13 июля в возрасте 76 лет. Он скончался от коронавируса, находясь в реанимации больницы имени Бахрушиных. В клинику он попал в состоянии средней степени тяжести и 50-процентным поражением лёгких.

Ранее продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин рассказал в беседе с NEWS.ru, как режиссёр Александр Стефанович предал Пугачёву. Он подтвердил: Стефанович во время брака действительно опекал Пугачёву как певицу. Но Разин уверен, что тот преувеличивал свои заслуги в её успехе.

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