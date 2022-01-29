Татьяна Доронина оказалась в доме престарелых

Татьяна Доронина находится в частном доме престарелых, сейчас 88-летня актриса неважно себя чувствует. Об этом рассказала подруга Дорониной, актриса МХАТа Лидия Матасова, пишет «Собеседник».

Доронина 25 января должна была появиться в театре на премьере спектакля «Васса», но его отменили из-за того, что один из актёров заболел коронавирусом. А актрисе запретили появляться на публике врачи.

Врачи пансионата, где она находится, ей запретили. Во-первых, Татьяна Васильевна пока не вакцинирована. В такое время публично появляться рискованно. Во-вторых, неважно себя чувствует. Так что, пока не складывается, — рассказала Матасова.

Актриса добавила, что знаменитость многое пережила, пока худруком театра был пригасивший Бузову Эдуард Бояков. Эти переживания тоже отразились на её здоровье. Как давно артистка находится в частном пансионате, неизвестно.

Татьяна Доронина уже 30 лет не снимается в кино, а в последние годы и вовсе живёт затворницей, общаясь только с близким ей кругом людей. Как уверяют люди из её окружения, проблем с деньгами у артистки нет, она ни в чём не нуждается.

Ранее стала известна реакция президента МХАТа им. Горького Татьяны Дорониной на новость об увольнении Эдуарда Боякова с должности художественного руководителя театра. Узнав о снятии со стены в фойе портрета Боякова, против назначения которого на этот пост Доронина возражала ещё три года назад и в знак протеста не приходила всё это время во МХАТ, Татьяна Васильевна рассмеялась.