Сын Анны Михалковой поразил поклонников сходством с великим дедушкой

https://static.news.ru/photo/5dc8b486-bb56-11ea-bff7-fa163e074e61_660.jpg Никита Михалков в фильме «Свой среди чужих, чужой среди своих» Свой среди чужих Фото: Russian Look/Global Look Press

Сын Анны Михалковой Андрей Баков и его великий дедушка Никита Михалков оказались похожи как две капли воды. Фото племянника опубликовала для сравнения сестра Анны Надежда Михалкова.

Старший сын Анны буквально недавно носил короткую стрижку, а сейчас он отрастил волосы и предстал в совершенно новом виде. Парень очень похож на дедушку периода его работы в фильмах «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Жестокий романс», «Вокзал для двоих».

Поклонники, потрясённые сходством, сразу отреагировали на изменения во внешности отпрыска великого режиссёра. «Это так удивительно... Внук Михалкова, а как будто сын!», «Одно лицо с Михалковым», пишут в комментариях фанаты.

Интересно, что у Андрея Бакова есть ещё брат Сергей и сестра Лида. Но они пошли в своего отца — бизнесмена Альберта Бакова.

Ранее NEWS.ru сообщал, что внук режиссёра Никиты Михалкова Андрей Баков оказался в центре внимания общественности после трагического инцидента с моделью Ксенией Пунтус. Несмотря на случившееся, парень продолжает появляться в обществе.